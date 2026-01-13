Slušaj vest

Nakon nekoliko nedelja koliko je sin predsednika opštine Milana Ćuruvije jedan od najaktuelnijih ličnosti na estradnoj sceni, oglasio se i Milan i kratko prokomentarisao potencijalnu snajku, pevačicu Minu Kostić, ali i svog sina Maneta Ćuruviju Kaspera

- Mane odavno nije tu, a ja se u njegove odluke ne mešam. Nas ovde svi znaju, ja gledam svoja posla, a šta on i sa kime radi, apsolutno je njegov izbor. On jeste imao crkveni brak, ali neka on priča o tome. Ne bih previše da komentarišem celu tu situaciju sa Minom Kostić i sa njim, ja sam iz druge priče - rekao je Milan Ćuruvija za Blic.

Prodavao žito i kukuruz pa mu upala kašika u med

Ekipa Kurira posetila je rodno mesto Kaspera kako bismo saznali ko je bio Mane Ćuruvija pre prvog braka, potom selidbe u Ameriku i ljubavi s Minom.

Malo selo Salaš u srcu Banata, na 60 kilometra od Beograda, s nekoliko desetina kuća i nekoliko stotina stanovnika, mesto je gde je Kasper proveo svoje detinjstvo i mladost. U tom malom selu uspeli smo samo da sretnemo jednu ženu, koja nam je pokazala kuću u kojoj je živeo Kasper. Kako se može primetiti, kuća je renovirana, uređena i velika, a kako i ne bi bila kad je otac glavnog aktera ove priče Milan Ćuruvija bio predsednik opštine. Osim kuće ima i pomoćnih objekata, a veliko dvorište je takođe uređeno cakum-pakum.

Sagovornika u selu Salaš više nismo imali iako je bio dan i lepo vreme, pa smo se uputili u mesto Alibunar, koje je na samo tri kilometra od ovog sela. Tamo smo imali šta da čujemo jer su meštani bili raspoloženi za trač partiju s nama. Ono što je interesantno jeste da mnogi uopšte nisu prepoznali Kaspera sa slika, osim jedne žene koja nam kaže da je bilo vrlo iznenađena kada ga je ugledala na TV-u.

- Ma kako je on toliko poznat i došli ste da se raspitujete za njega? On se vratio u Srbiju? Mi koliko znamo, on je u Americi, tamo je otišao davnih godina kad se oženio - zbunjeno nam je govorio jedan meštanin, a kada smo ga pitali kako je moguće da nije video da je on novi dečko Mine Kostić, gospodin Rade nam je rekao da je video dečka pevačice, ali da ga nije prepoznao.



- Ju, to je on? Pa ja nisam primetio da je to naš Mane - rekao je Rade, a onda se radnica u kafiću uključila u razgovor:

- Ja sam ga videla juče na TV-u s Minom i baš sam se slatko nasmejala jer sam ga prepoznala, liči na svog oca Milana. Milana svi znamo jer je bio predsednik opštine. Znam mu i sestru, drži lokal brze hrane ovde - rekla nam je radnica iz kafića.

Na naše pitanje da li se sećaju šta je radio ovde, čime se bavio, odmah su nam sve objasnili.

- Radio je kao vatrogasac jedno vreme, pa je onda otvorio sa još jednim čovekom jednu radnju gde je prodavao žito i kukuruz, ali to je funkcionisalo možda godinu dana ili malo više. Onda mu je upala kašika u med, oženio se i otišao u Ameriku - ispričali su nam meštani Alibunara.

Dalje informacije nisu imali o njemu, jer kako kažu naši sagovornici, davno je napustio svoje rodno mesto. Ali što se njegovog oca tiče, nemaju loše reči.