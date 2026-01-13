ZAPOČELI VEZU KAD JE ONA IMALA 14, A ON 29! Dobili ćerku i sad šokiraju javnost, a poruka otkrila sve o porodičnim odnosima (FOTO)
Influenserka Adriana Kadar udala se za brata popularne pevačice Teodore Džehverović, Savu Džehverovića.
Sava je radio kao profesor u školi koju je pohađala Adriana, kada se ona zaljubila u njega.
Adriana i Sava su i danas velikoj ljubavi, uprkos razlike u godinama. Zajedno žive u Dubaiju gde odgajaju ćerku Doroteu, a vreme praznika provode u rodnoj Srbiji.
Porodično su igrali popularnu novogodišnju igricu "secret santa", a Adriana je izvukla snajku Teodoru, kojoj je poklonila dnevnik na kom piše "Mir je prioritet", a posebnu pažnju privukla je čestitka.
- Draga moja, htela sam samo da znaš koliko sam zahvalna što te imam u životu. Ti nisi "samo" Savina sestra, ti si meni pravi prijatelj, oslonac, neko ko je uvek tu, kada je lepo i kada je teško. Hvala ti što me nesvesno učiš kako da budem bolji čovek. Srećna sam što mi je Bog poslao ljude poput vas dvoje. Volim te - napisala je Adriana Kadar, što je dirnulo Teodoru.
Između Sava i nje razlika u godinama 15 godina
Podsetimo, njihova romansa počela kada je Adriana imala samo 14 godina, a on 29 godina.
Savina majka Gordana Džehverović navela je jednom prilikom kako je odmah svog sina posavetovala da on ode kod njenih roditelja i kaže im kako stvari stoje.
- Budući da subotom i nedeljom ne radi, ode tamo kod nje i roditelja. Kad se mala zaljubila, mama je to znala, ona ih je podržavala. Kad su krenuli mama je podržavala. Međutim, ja sam rekla da ide da porazgovara sa njenim ocem i on otišao i pokucao na vrata - rekla je svojevremeno Goca.
