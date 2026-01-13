Slušaj vest

Muzički repertoar pevačice Snežane Đurišić na tradicionalnoj novogodišnjoj Srpskoj večeri u Zagrebu, očigledno nije završen iste večeri, s obzirom da se i danas priča o pomenutom nastupu.

„Kud god da krenem, tebi se vraćam ponovo. Ko da mi otme iz moje duše Kosovo“, stihovi su pesme Vidovdan, koju u originalu izvodi Gordana Lazarević, a koja govori o Kosovskoj bici. Osim što je dospela u fokus medija, ova pesma je postala i povod za krivičnu prijavu protiv Srpskog narodnog veća (SNV), koju je Opštinskom državnom tužilaštvu podneo većnik Vukovarsko-sremske županije Nikola Kajkić.

„Tokom te večeri izvođači iz Srbije i muzičari iz Srbije izvodili su razne pesme koje imaju elemente prekršaja i krivičnog dela u smislu podsticanja na mržnju i podele po nacionalnoj i verskoj osnovi“, rekao je Kajkić.

Mediji iz Hrvatske pozvali su i Snežanu koja se javila na poziv.

„Došla sam na poziv i pevala sam svoje pesme i bila sam lepo primljena“, rekla je pevačica Snežana Đurišić, a na pitanje da li ju je pozvao SNV kratko je odbrusila: „Naravno. Kako vas nije sramota da se ovim bavite, nemojte me više zvati.“

1/10 Vidi galeriju Svečana dodela nagrada Saveza estradno-muzičkih umetnika Srbije (SEMUS) i ove godine okupila je brojne istaknute umetnike sa domaće muzičke scene Foto: Nemanja Nikolić

Kasnije je komunikaciju zaključila porukom upućenom Kajkiću.

„Ja sam ta koja bi trebalo da tuži zbog ružnih reči koje su mi upućene zato što sam pevala svoje pesme koje nikoga ne vređaju. A taj koji sebe naziva braniteljem, neka sebe brani i očisti svoju dušu od mržnje prema narodu koji mrzi“, izjavila je Đurišić za RTL Danas.

„U pitanju je privatna tužba, koju svako može da pokrene, nemamo nikakvu obavezu da je komentarišemo, ona je irelevantna“, stoji u reakciji SNV-a na krivičnu prijavu.

Snežana Đurišić Foto: Pritnscreen