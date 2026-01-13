Slušaj vest

Tea Bilanović večeras nastupa u jednom restoranu u Beogradu povodom dočeka srpske Nove godine. Ona je pred nastup govorila na razne teme, a u jednom trenutku je zapalila papirić na kom je ispisala imena svojih bivših partnera.

Tea je na početku otkrila šta je poželela za 2026. godinu.

- Poželela sam da mi se 2026. samo nastavi još jače kao i 2025. godina i puno zdravlja i mudrosti. Mnogo mudrosti treba, nikada toga dosta na estradi. To se stiče iskustvom.

Pevačica je otkrila da li je njen uspeh uticao na odnos kolega prema njoj.

- Nije uticao jer sa njima super sarađujem i sve ih volim. To kako oni mene doživljavaju nemam pojma niti me zanima. Ne stvara mi pritisak to što me zovu "kraljica bakšiša", ne imponuje mi ništa specijalno. Ko god dobro radi i ko je tražen ima tu titulu. O sebi jesam čula ružne komentare, ali to govori o njima. Super je što to dođe do mene jer onda znam kako da se postavim prema tim kolegama. To je njihovo mišljenje, ja se ne pronalazim u tome. Ne menjam ponašanje, ali znam šta da očekujem od takvih ljudi, ne želim da ih imenujem.

1/5 Vidi galeriju Tea Bilanović Foto: Mina Moshi, Printscrean

Zapalila papir ispred svih

Tea je otkrila koji običaj praktikuje za doček, pa je tako spalila papir na kom je napisala imena svojih bivših partnera.

- Postoji običaj da se pali papir na kom pišemo šta želimo da ostavimo u prošloj godini i to se spali. Tu je moj papir. S obzirom da ja nikada nisam spominjala moje bivše, sad je vreme da ih zapalim i da izgore i da nestanu - rekla je Tea koja je potom zapalila papir sa imenima bivših partnera.

Foto: Kurir