- Najskuplje sam platila razvod. Ja sam se razvela tokom druge vantelesne oplodnje, kada smo suprug i ja pokušavali da dobijemo dete, a on je sve vreme mene varao i imao paralelnu vezu i to je najbolnije ljubavno iskustvo u mom životu. To više nije muško-ženski odnos, to je ljudsko-ljudski odnos, to te povredi kao čoveka. Pa, što mi, čoveče, nisi rekao, da ne idem tamo da se mučim, te vantelesne oplodnje nisu baš najprijatnija stvar kroz koju žena može da prođe?! Jedino me je to malo osakatilo… Kažu "Što te ne ubije, to te ojača". Nije… Što te ne ubije, to te osakati, barem u mom slučaju - ispričala je jednom prilikom Simonida.