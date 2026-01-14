Slušaj vest

Poznata spisateljica Simonida Milojković posetila je Bliski istok i na društvenim mrežama podelila momente iz ovog dela sveta. Ona je otišla do reke Jordan, te otkrila detalje svog iskustva koje je u skladu sa hrišćanskim običajima.

- Pogružavanje u reci Jordan, gde je Sveti Jovan Krstitelj krstio Isusa Hrista - napisala je ona u opisu objave na Instagramu.

U videu  smo mogli da vidimo kako je spuštaju u vodu, a ovaj Simonidin potez pokrenuo je mnoštvo mahom pozitivnih komentara.

Simonida Milojković u reci Jordan Izvor: Instagram

Simonida priznala: "Najskuplje sam platila razvod"

Podsetimo, spisateljica je jednom prilikom otkrila da je najskuplje 

- Najskuplje sam platila razvod. Ja sam se razvela tokom druge vantelesne oplodnje, kada smo suprug i ja pokušavali da dobijemo dete, a on je sve vreme mene varao i imao paralelnu vezu i to je najbolnije ljubavno iskustvo u mom životu. To više nije muško-ženski odnos, to je ljudsko-ljudski odnos, to te povredi kao čoveka. Pa, što mi, čoveče, nisi rekao, da ne idem tamo da se mučim, te vantelesne oplodnje nisu baš najprijatnija stvar kroz koju žena može da prođe?! Jedino me je to malo osakatilo… Kažu "Što te ne ubije, to te ojača". Nije… Što te ne ubije, to te osakati, barem u mom slučaju - ispričala je jednom prilikom Simonida.

