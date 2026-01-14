Slušaj vest

Bivša zadrugarka Anđela Veštica nedavno je rekla da je prevarena za 200.000 evra i da joj se oduzima stan. Ona se sada tim povodom ponovo oglasila i otkrila nove detalje priče.

Anđela kaže da joj novac nije vraćen, te da je sprema da uskoro objavi sve dokaze o prevari.

- Naravno i nažalost da nisam dobila deo novca nazad kao što je obećano i mislim da mi se kupuje vreme samo, ti da me odlaže čovek ne znam iz kog razloga. Na sve to čujem da ću imati poteškoća da parkiram na svoja dva parking mesta tako da sam odlučila da odem u jednu emisiju (jako gledanu) ili snimim sve za svoj Youtube kanal (pre toga ću se posavetovati sa pravnicima) ali ću sve izneti u najsitnije detalje - napisala je ona.

- Ispričaću priču od početka do dana današnjeg hronološki od 2020. do sada i pokazati izneti sve dokaze. Ja noćima ne spavam, nećete spavati ni vi. Ako ništa drugo, makar od bruke i sramote jer sam ja nezaustavljiva.

1/7 Vidi galeriju Anđela Veštica Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/Ami Dži šou

"Platila sam stan"

Podsetimo, Anđela je rekla da je ona nekretninu platila, a da od nje traže da ponovo da novac.

- Ozbiljno se razmišljam javno da u narednih dan, dva iznesem istinu javno uz sve dokaze kako sam pokradena za 200.000evra, za jednu nekretninu sa sve imenima i prezimenima i da ih obeležim za ceo život, jer se ne plašim nikoga - rekla je tada i dodala: