MARIJA ŠERIFOVIĆ NA KISEONIKU! Objavom zabrinula sve: Dabogda mu svaki dan u kući bila zima
Pevačica Marija Šerifović objavila je snimak na kojem se vidi da koristi kiseonik, što je izazvalo reakcije njenih pratilaca.
Kako je navela, ima respiratorne tegobe, a situaciju je povezala sa hladnim vremenom i izlascima. Uprkos tome što se ne oseća dobro, zadržala je humor i poručila: „Ne izlazim do novembra 2027.“
Šerifović je pre dva dana prisustvovala žurki iznenađenja koju je, prema njenim rečima, organizovala Jovana Pajić povodom rođendana. Nakon toga je, usled niskih temperatura i premora, došlo do pada imuniteta, pa se snimila sa maskom za kiseonik.
U nastavku je dodala i: „Ko voli zimu, da Bog da mu zima svaki dan u kući bila.“
Sin Mario uneo Badnjak
Podsetimo, pop pevačica je za Božić objavila fotografiju svog sina Maria, koji je u njihov porodični dom uneo badnjak i napisala snažnu poruku:
- Nije ni veselje, ni buka, ni galama. Božić je dan kada moramo biti tihi. Tiši nego ikada. U toj tišini ne treba da odzvanja ništa osim zahvalnosti. Zahvalnosti životu. Zahvalnosti Njemu i Njegovoj žrtvi. Zahvalnosti što nam je dato da vidimo i dišemo. Što imamo priliku da kroz ovaj život prođemo polako, svesno, da hodamo uspravno i ostavimo trag koji nije glasan, ali je čist - napisala je Marija.