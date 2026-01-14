Slušaj vest

Pevačica Marija Šerifović objavila je snimak na kojem se vidi da koristi kiseonik, što je izazvalo reakcije njenih pratilaca.

Kako je navela, ima respiratorne tegobe, a situaciju je povezala sa hladnim vremenom i izlascima. Uprkos tome što se ne oseća dobro, zadržala je humor i poručila: „Ne izlazim do novembra 2027.“

Šerifović je pre dva dana prisustvovala žurki iznenađenja koju je, prema njenim rečima, organizovala Jovana Pajić povodom rođendana. Nakon toga je, usled niskih temperatura i premora, došlo do pada imuniteta, pa se snimila sa maskom za kiseonik.

U nastavku je dodala i: „Ko voli zimu, da Bog da mu zima svaki dan u kući bila.“

Sin Mario uneo Badnjak

