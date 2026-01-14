Slušaj vest

Pevačica Marija Šerifović objavila je snimak na kojem se vidi da koristi kiseonik, što je izazvalo reakcije njenih pratilaca.

Kako je navela, ima respiratorne tegobe, a situaciju je povezala sa hladnim vremenom i izlascima. Uprkos tome što se ne oseća dobro, zadržala je humor i poručila: „Ne izlazim do novembra 2027.“

Šerifović je pre dva dana prisustvovala žurki iznenađenja koju je, prema njenim rečima, organizovala Jovana Pajić povodom rođendana. Nakon toga je, usled niskih temperatura i premora, došlo do pada imuniteta, pa se snimila sa maskom za kiseonik.

U nastavku je dodala i: „Ko voli zimu, da Bog da mu zima svaki dan u kući bila.“

Marija Šerifović Foto: Printscren/Instagram

Sin Mario uneo Badnjak

Podsetimo, pop pevačica je za Božić objavila fotografiju svog sina Maria, koji je u njihov porodični dom uneo badnjak i napisala snažnu poruku:

- Nije ni veselje, ni buka, ni galama. Božić je dan kada moramo biti tihi. Tiši nego ikada. U toj tišini ne treba da odzvanja ništa osim zahvalnosti. Zahvalnosti životu. Zahvalnosti Njemu i Njegovoj žrtvi. Zahvalnosti što nam je dato da vidimo i dišemo. Što imamo priliku da kroz ovaj život prođemo polako, svesno, da hodamo uspravno i ostavimo trag koji nije glasan, ali je čist - napisala je Marija.

Ne propustiteStarsSAČEKUŠA, IZNENAĐENJE, KONFETE I LJUBAV: Marija Šerifović iznenadila Jovanu Pajić za rođendan, ovo joj nikada neće zaboraviti (FOTO/VIDEO)
Marija Šerifović
StarsBOŽIĆ U DOMU MARIJE ŠERIFOVIĆ! Sin Mario uneo badnjak, pevačica poslala snažnu poruku (FOTO)
2025-12-30 07_31_26-Rakuten Viber.jpg
StarsMARIJA ŠERIFOVIĆ DALA SVOJ SUD O JAKOVU JOZINOVIĆU! Dok su ga neki pevači osporavali, a drugi dizali u nebesa evo šta kaže naša pop legenda
Marija Šerifović
Stars"REKLI SU NAM DA IH NE GLEDAMO U OČI, TO SHVATAJU KAO PRETNJU" Jovana Pajić otkrila nepoznate detalje sa putovanja sa Marijom Šerifović
Jovana Pajić i Marija Šerifović iznenadile drugaricu putovanjem na Bali