GALANTNO! JEDVA DRŽAO EVRE U RUKAMA! Borko Radivojević samo za jednu pesmu bacio 5.000 €, pogodila ga pravo u srce (VIDEO)
Muzičar Borko Radivojević organizovao je gala proslavu punoletstva svom sinu Luki.
Na Instagramu je objavio snimak sa slavlja, koji je izazvao komentare zbog bakšiša koji je davao muzičarima.
„Kad Borka pogodi pesma! 5.000e za jednu pesmu.“
Posebno ga je pogodila pesma „Sin“ Šerifa Konjevića. Na snimku se vidi kako tokom izvođenja vadi novčanice jednu za drugom i daje ih pevaču, a u ruci mu je ostala podeblja svota novčanica koje je spremio da "baci" na muziku.
Poklon stan i školovanje u inostranstvu
Podsetimo, kao poseban poklon, Borko je sinu obezbedio školovanje u Švajcarskoj, gde će Luka usavršavati kulinarske veštine, ali i stan u Beogradu na vodi, čime mu je pružio siguran i kvalitetan početak novog životnog poglavlja.
Iako srećan zbog sinovljevog puta i novih izazova, Borko priznaje da mu nije lako što Luka uskoro odlazi da živi u inostranstvu, što veče čini još emotivnijim i posebnijim za celu porodicu.