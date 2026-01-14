Slušaj vest

Mina Naumovići Ognjen Amidžić čekaju drugo dete, te će maleni Perun uskoro dobiti sestru.

Ognjenova Mina je aktivna na društvenim mrežama i redovno objavljuje fotografije iz privatnog života, ali i iz prošlosti.

Pre 10 godina

Sada se podvrgla novom trendu, a to je kačenje fotografije pre 10 godina.

Naumovićeva je objavila sliku iz 2016. godine iz perioda kada je bila anonimna i dosta mlađa, te se jasno vidi da se nije mnogo promenila i da stvarno nije kako se šuškalo, cela izoperisana.

Mina Naumović
Foto: Instagram

Uživa u trudničkim danima

Mina Naumović i Ognjen Amidžić čekaju svoje drugo dete, a voditeljka neretko na Instagramu objavljuje trenutke iz privatnog života i pokazuje kako provodi trudničke dane.

Mina je nedavno podelila emotivnu porodičnu fotografiju svoje majke i sina.

Ognjenova Mina je tad proslavila majčin rođendan u restoranu i jedan trenutak ovekovečila fotografijom. Zoka je grlila svog unuka Peruna, a voditeljka je sve zabeležila i objavila na društvenim mrežama.

Mina Naumović na odmoru
Mina Naumović sa vlažnom kosom i majicom bez brushaltera Foto: Instagram

Ljubav na prvi pogled

Podsetimo, Ognjen je nedavno govorio o svojoj supruzi i početku ljubavi.

- Ona je počela da radi kod mene, zvala me je moja kuma i drugarica i rekla mi je da ima jedna devojka koja je fantastična u svakom smislu. Imala je ponude sa nekoliko strana da radi, tako smo se upoznali. Mina me je zaista oduševila, jako brzo misli. Rekao sam i kada je došla da radi da mi nemamo puno novih lica koji rade kod nas, a koji imaju takve vrste fora i koje brzo misle – rekao je Ognjen i dodao:

Porodična idila Ognjena i Mine Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

- Izgledom me je oduševila od prvog trenutka i tada sam rekao da nikada u životu nisam video neku ženu uživo da izgleda tako kako ona izgleda. Bio sam zatečen i može se reći da sam se odmah zaljubio. Nisam zaista video ženu koja tako lepo izgleda, još kada sam provalio da je sve prirodno. Ostavila me je bez daha.

