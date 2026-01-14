OVAKO JE OGNJENOVA MINA IZGLEDALA 2016. GODINE: Trudna voditeljka ispratila trend na mrežama i objavila fotku od pre 10 godina (FOTO)
Mina Naumovići Ognjen Amidžić čekaju drugo dete, te će maleni Perun uskoro dobiti sestru.
Ognjenova Mina je aktivna na društvenim mrežama i redovno objavljuje fotografije iz privatnog života, ali i iz prošlosti.
Pre 10 godina
Sada se podvrgla novom trendu, a to je kačenje fotografije pre 10 godina.
Naumovićeva je objavila sliku iz 2016. godine iz perioda kada je bila anonimna i dosta mlađa, te se jasno vidi da se nije mnogo promenila i da stvarno nije kako se šuškalo, cela izoperisana.
Uživa u trudničkim danima
Mina Naumović i Ognjen Amidžić čekaju svoje drugo dete, a voditeljka neretko na Instagramu objavljuje trenutke iz privatnog života i pokazuje kako provodi trudničke dane.
Mina je nedavno podelila emotivnu porodičnu fotografiju svoje majke i sina.
Ognjenova Mina je tad proslavila majčin rođendan u restoranu i jedan trenutak ovekovečila fotografijom. Zoka je grlila svog unuka Peruna, a voditeljka je sve zabeležila i objavila na društvenim mrežama.
Ljubav na prvi pogled
Podsetimo, Ognjen je nedavno govorio o svojoj supruzi i početku ljubavi.
- Ona je počela da radi kod mene, zvala me je moja kuma i drugarica i rekla mi je da ima jedna devojka koja je fantastična u svakom smislu. Imala je ponude sa nekoliko strana da radi, tako smo se upoznali. Mina me je zaista oduševila, jako brzo misli. Rekao sam i kada je došla da radi da mi nemamo puno novih lica koji rade kod nas, a koji imaju takve vrste fora i koje brzo misle – rekao je Ognjen i dodao:
- Izgledom me je oduševila od prvog trenutka i tada sam rekao da nikada u životu nisam video neku ženu uživo da izgleda tako kako ona izgleda. Bio sam zatečen i može se reći da sam se odmah zaljubio. Nisam zaista video ženu koja tako lepo izgleda, još kada sam provalio da je sve prirodno. Ostavila me je bez daha.
Ovako je Mina uživala u prvoj trudnoći: