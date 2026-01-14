Slušaj vest

Dara Bubamara nikada nije krila da voli luksuzan život i skupe stvari, a kako kaže u jednoj svojoj pesmi - sve je od nule stvorila.

Pevačica se može pohvaliti dobrim automobilima, ali i luksuznim stanovima. Na vreme je ulagala novac u nekretnine, a do danas u svom vlasnišvtu ima četiri stana.

Dara Bubamara ima luks nekretninu u rodnom Novom Sadu, zatim u Beogradu na Dedinju, i dve koje izdaje, a kako se pisalo, planira da izgradi i kuću na Fruškoj Gori od 500.000 evra.

- Dara je plac na Fruškoj Gori kupila još pre korone. Ona ulaže velike pare u nekretnine, a kad je videla ovo mesto, odmah je rešila da tu sagradi vilu. Biće tip-top sređena sa velikim bazenom u dvorištu - rekao je izvor ranije.

- Nalazi se na savršenom mestu, lokacija je vrhunska. Dara je oduvek želela da ima neko mesto za sebe van grada, a od ovog ne može biti bolje. Blizu joj je i stan u Novom Sadu, ali i u Beograda, gde joj treba manje od sat vremena vožnje. Vila će imati skoro 400 kvadrata. Posebno je insistirala na velikim garažama za automobile, zna se koliko je slaba na luksuzne četvotoškaše. Radovi će sigurno kasniti, teško da će sve biti završeno do kraja godine, ali gotovo je sigurno da će Dara sledećeg leta moći da uživa u svojoj novoj kući - ispričao je izvor za Kurir.

