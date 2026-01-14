JELEK, OPANCI, ŠAJKAČA I CRNOGORSKA KAPA... Srpski milioner pokazao šta su dobili blizanci za Novu godinu - Rođeni u Srbiji, brale!
Srpski milioner Branko Babić dobio je blizance krajem decembra prošle godine, podelio je trenutak sa sinom Milanom i ćerkom Srnom.
Babić je pored jelke usnimio dve nosiljke u kojima su bila deca, a onda pokazao poklone koja su dečica dobila za Novu godinu. U kutiji su bile narodne nošnje za mališane sa izvezenim imenima, kao i opanke, šajkače, jelek, a tu je i crnogorska kapa.
- Mi smo rođeni u Srbiji, brale! - napisao je on.
Branko Babić o imenima za decu
Par je dobio ćerku i sina, a Branko nam je otkrio i da li su mama i tata odlučili koja će imena dati naslednicima.
- Milan i Srna. Mi smo ovde na imanju okruženi srnama i svako veče ili jutro kada izlazimo naiđemo na neku Srnu i taj dan kad je supruga saznala da je trudna u dvorištu je zatekla srnu i rekla je tako će se zvati. Onda smo razmišljali kako će muško, i ja kažem: “Ajde neka bude Milan, pošto Milana zovu Lane, kao Laneta Gutovića”. Tako da će biti Srna i Lane - rekao je Babić.