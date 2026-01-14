Slušaj vest

Srpski milioner Branko Babić dobio je blizance krajem decembra prošle godine, podelio je trenutak sa sinom Milanom i ćerkom Srnom.

Babić je pored jelke usnimio dve nosiljke u kojima su bila deca, a onda pokazao poklone koja su dečica dobila za Novu godinu. U kutiji su bile narodne nošnje za mališane sa izvezenim imenima, kao i opanke, šajkače, jelek, a tu je i crnogorska kapa.

- Mi smo rođeni u Srbiji, brale! - napisao je on.

Branko Babić o imenima za decu

Par je dobio ćerku i sina, a Branko nam je otkrio i da li su mama i tata odlučili koja će imena dati naslednicima.