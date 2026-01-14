Slušaj vest

Jelena Karleuša oglasila se na društvenoj mreži Iks nakon što su isplivali snimci blokaderskog napada na AnuBekutu u Čačku, gde je pevala za doček Nove godine. Ona je podelila snimak na kom se vidi kako je gađaju grudvama snega, dok ona pokušava da peva.

- Kakva sramota za srpski narod! Ana je nacionalno blago i zaslužuje poštovanje! Stidite se!!! - poručila je Karleuša.

- Kakva je to zabluda da će retardi, takozvani "blokaderi", napadima na pevače promeniti vlast? Alo, retardi, jedino što možete je
da napadate pevačicu? Ovo što radite je sramota i zlo koje nanosite sopstvenom narodu i za to će se kad-tad snositi
odgovornost - dodala je Jelena. 

Podsetimo, na koncertu Ane Bekute povodom Srpske nove godine u Čačku sinoć je došlo do incidenta, kada je nekolicina okupljenih blokadera gađala pevačicu grudvama.

- Sram vas bilo! Imate li imate vi majku? Imate li sestru? Imate li baku? Sram vas bilo! Gde je policija ovde? Je l' radi policija nešto? Mi nećemo više da pevamo i sviramo! Ajde, ruke u vazduh - rekla je Bekuta.

