Jelena Karleuša oglasila se na društvenoj mreži Iks nakon što su isplivali snimci blokaderskog napada na AnuBekutu u Čačku, gde je pevala za doček Nove godine. Ona je podelila snimak na kom se vidi kako je gađaju grudvama snega, dok ona pokušava da peva.

- Kakva sramota za srpski narod! Ana je nacionalno blago i zaslužuje poštovanje! Stidite se!!! - poručila je Karleuša.

- Kakva je to zabluda da će retardi, takozvani "blokaderi", napadima na pevače promeniti vlast? Alo, retardi, jedino što možete je

da napadate pevačicu? Ovo što radite je sramota i zlo koje nanosite sopstvenom narodu i za to će se kad-tad snositi

odgovornost - dodala je Jelena.

Podsetimo, na koncertu Ane Bekute povodom Srpske nove godine u Čačku sinoć je došlo do incidenta, kada je nekolicina okupljenih blokadera gađala pevačicu grudvama.