Goga Sekulić ne usporava ni u novoj godini. Tokom novogodišnjih praznika objavila je još jedan singl pod nazivom „Halo policija“, i to samo nekoliko dana nakon pesme „Drugi plan“, koja je već na prvo slušanje naišla na izuzetno dobre reakcije publike. Taj brzi ritam objavljivanja novih pesama pokazao se kao pun pogodak – „Halo policija“ je za kratko vreme privukla veliku pažnju slušalaca i izazvala talas pozitivnih komentara.

Na Jutjubu se nižu pohvale na račun novog singla, a mnogi fanovi ističu da je ovo „stara Goga“, ona iz njenih najboljih godina, sa prepoznatljivom energijom i zaraznim refrenom. Komentari poput „vratila si se na pravi put“ i „ovakvu Gogu smo čekali“ najbolje govore o tome kako je publika prihvatila novi materijal.

Ono što dodatno raduje fanove jeste činjenica da su „Drugi plan“ i „Halo policija“ samo uvod u novi album koji Goga priprema u saradnji sa autorom Feđom Imamovićem. Upravo je Imamović potpisnik i singla „Halo policija“, a njihova saradnja najavljuje zvuk koji spaja proverenu estradnu formulu sa svežom produkcijom. Album se očekuje u prvoj polovini ove godine.

Paralelno sa studijskim radom, Goga je tokom decembra i januara bila jedna od najzaposlenijih pevačica na estradi. Održala je oko 30 nastupa širom regiona i Evrope, a posebno se pamti doček Nove godine na trgu u Kučevu, gde je pred brojnom publikom vladala sjajna atmosfera.