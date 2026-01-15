Slušaj vest

Voditelj Goran Stojićević Karamela rekao je jednom prilikom da njegova majka nije htela da traži razvod zbog toga što je volela oca, iako je varao sa kućnom prijateljicom.

"Varao je sa kućnom prijateljicom"

Naime, on tvrdi da je o svemu na kraju rešio da progovori jer mu roditelji više nisu među živima.

- Stalno su me pitali otkud mi ideja za njih i „Balkanske prevare“. Kako odakle, pa otac mi se švalerisao, i to s kućnom prijateljicom! Nažalost, roditelji mi nisu živi i zato sada mogu to da kažem - ispričao je voditelj.

Foto: Dejan Milićević

Kako su Goran i njegov brat tada bili deca, on otkriva kako se sve to odrazilo na njihovo odrastanje i vaspitanje, a posebno se dotakao toga kako je na sve reagovala njegova majka.

"Mama nije htela da se razvede"

- Meni je bilo tragično jer nisam shvatao da neko nekoga vara. Osećajan sam, Rak u horoskopu, i uvek sam se stavljao na stranu majke. Zbog toga me je otac i manje voleo, jer sam ga krivio. Tokom godina prestao je da vara majku i postao ozbiljan porodični čovek. Nikada nismo doživeli nikakvo nasilje, imao sam divno detinjstvo s povremenim očevim švalerskim kombinacijama. Kad vratim sećanja, mnogo toga je bilo i duhovito. Mama nikada nije htela da se razvede, volela ga je - govorio je Stojićević i dodao:

1/6 Vidi galeriju Goran Stojićević Karamela kao imitator devedesetih godina Foto: Printscreen/Youtube

- Brak nije samo ljubav već razumevanje, saosećanje i kompromis. Kažu da se ljudi nađu jer su isti. Niko nije isti. Kad bismo bili isti, pobegao bih iz braka! Nisam jednostavna ličnost, komplikovan sam i imam svoje bubice. Moja supruga Milica je razumela svet u kome funkcionišem, moj posao i kolege, zato smo ostali zajedno i imamo skladan brak.

kurir/Blic