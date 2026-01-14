Slušaj vest

Pevačica Ana Bekuta nastupala je za dočeka Srpske Nove Godine na trgu u Čačku gde je doživela neprijatnost kada ju je manja grupa blokadera gađala grudvama i blokaderima.

Podrška pevačici stiže sa svih strana, a oglasio se i Aca Kos, blizak prijatelj Čede Jovanovića koji je sa pevačicom godinama u odličnim odnosima.

On je na Instagramu objavio zajedničku fotografiju s bekutom i poslao joj reči podrške.

- Umetnost služi svim ljudima u svakom vremenu, sa ciljem da nas učini boljim ljudima. Svedoci smo dehumanizacije umetnosti, od strane "ljudi" - poručio je Kos.

Na mrežama se oglasila i Jelena Karleuša. Ona je podelila snimak na kom se vidi kako Anu gađaju grudvama snega, dok ona pokušava da peva.

- Kakva sramota za srpski narod! Ana je nacionalno blago i zaslužuje poštovanje! Stidite se!!! - poručila je Karleuša.

- Kakva je to zabluda da će retardi, takozvani "blokaderi", napadima na pevače promeniti vlast? Alo, retardi, jedino što možete je

da napadate pevačicu? Ovo što radite je sramota i zlo koje nanosite sopstvenom narodu i za to će se kad-tad snositi

odgovornost - dodala je Jelena.

Podsetimo, tokom nastupa Ana se u jednom trenutku obratila manjoj grupi koja ju je gađala.

- Sram vas bilo! Imate li imate vi majku? Imate li sestru? Imate li baku? Sram vas bilo! Gde je policija ovde? Je l' radi policija nešto? Mi nećemo više da pevamo i sviramo! Ajde, ruke u vazduh - rekla je Bekuta.

Ipak, pokazala je svoj profesionalizam, pa je zapevala pored bine, a u jednom trenutku i iz kombija kako bi ispoštovala sve one brojne ljude koji su došli da isprate njen koncert.