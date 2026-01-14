Slušaj vest

Učesnik aktuelne sezone „Zvezda Granda“ Kenan Habibović, inače brat pevača Emira Habibovića, skrenuo je veliku pažnju na sebe učešćem u muzičkom takmičenju. Pored raskošnog glasa, mnogi je iznenadio detalj iz njegovog privatnog života.

Mlad se oženio

Iako ima svega 21 godinu, Kenan je već uplovio u bračne vode. Naime, on već tri godine uživa kraj partnerke, sada već supruge Sare, koja mu je kako ističu njegovi bliski ljudi, najveća podrška tokom takmičenja.Kenan na društvenim mrežama retko deli njihove zajedničke trenutke, ali sudeći po fotkama koje se mogu videti reklo bi se da je Sara prava lepotica, i da su mladi supružnici izuzetno srećni zaljubljeni.

Kenan je inače brat pevača Emira Habibovića, a muzika mu je, kako kaže, oduvek bila životni poziv. U „Zvezdama Granda“ takmiči se u timu Snežane Đurišić, koja ne krije zadovoljstvo njegovim napretkom, dok ga i stručni žiri i publika redovno hvale zbog izuzetne interpretacije, emocije i zrelosti koju pokazuje na sceni, uprkos mladim godinama.

Đorđe David nije krio oduševljenje Emirom

Đorđe David, jedini roker u žiriju "Zvezda Granda" iznenadio je mnoge kada je otkrio da i on voli da sluša narodnjake. Možda bi sve i ostala tajna da nije imao prilike da upozna Emira Habibovića i javno mu pokaže divljenje.

Đorđe David je imao prilike da upozna Emira Habibovića, nakon što se njegov brat od strica Kenan Habibović takmičio u Zvezdama Granda. Zakleti roker tada je rekao da jednu njegovu pesmu obožava.

Iako to nije žanr koji inače voli, David je morao da oda priznanje Emiru za jednu numeru.

- Pesma "Suze moje majke" je brutalna pesma. Čuo sam delo i sad sam video lik i molim da sada svi date ovom čoveku aplauz - rekao je Đorđe pa dodao:

- Strašna pesma, ali strašna! Svi koji je nisu čuli odmah da je nađu da poslušaju.

kurir/grand