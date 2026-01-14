Slušaj vest

Seka Aleksić sinoć je pevala u jednom beogradskom lokalu, a pre nastupa prokomentarisala je blokaderski napad na Anu Bekutu u Čačku, gde je pevala za doček pravoslavne Nove godine. Nekolicina blokadera je gađala pevačicu grudvama i ledenicama tokom njenog koncerta na trgu.

Seka je ostala zatečena vestima o incidentu i pružila je punu podršku koleginici.

- Stvarno? Zašto? Koji je razlog? Na Trgu? Ana Bekuta ima takav repertoar da sve nacije mogu da je slušaju. Sjajno se ponaša, nikada u svojoj karijeri nije imala mrlje tog tipa. Ne vidim razlog zašto.

Ja nisam čula da je bilo ko to doživeo. Kako mi je žao, ona je jako dobar čovek - rekla je šokirana Aleksićeva za Kurir, nakon incidenta u Čačku.

Podsetimo, na koncertu Ane Bekute povodom Srpske nove godine u Čačku sinoć je došlo do incidenta, kada je nekolicina okupljenih blokadera gađala pevačicu grudvama.

- Sram vas bilo! Imate li imate vi majku? Imate li sestru? Imate li baku? Sram vas bilo! Gde je policija ovde? Je l' radi policija nešto? Mi nećemo više da pevamo i sviramo! Ajde, ruke u vazduh - rekla je Bekuta, čija uspešna karijera traje više od 40 godina.

Blokaderi ledenicama gađali Anu Bekutu Izvor: Kurir

