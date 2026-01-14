Slušaj vest

Ana Nikolić, koja je nekada bila Mika Vasić, progovorila je o operaciji promene pola i otkrila kako ju je doktor naterao da se skine pre intervencije, te da to pamti kao neprijatno iskustvo.

Ana Nikolić je, naime, gostovala u podkastu kod Bokija 13, gde je otkrila detalje o operaciji i promeni pola.

- Kad sam se probudila posle operacije, moje prve reči bile su "Konačno, to sam ja, sad sam srećna". Inače, pre operacije trebalo je hirurg da nas slika da imaju pre i posle sliku, ja kažem "jaoj, nemojte molim vas, ja ne želim - ispričala je Ana.

- On je rekao: "Ana, mora, treba nam". Ja sam rekla da može samo na sekund, ja se skinem i ponovo pokrijem i on kaže "okej". Ja sam to na sekund skinula i brzo se pokrila, i kažem to je to, ako ste slikali, slikali ste, ako ne ništa. On kaže, okej, slikali smo!

- Posle operacije dođem na kontrolu, vidim njega i ja se sama skinem, bez problema. On kaže: "Šta je Ana, više ne stidiš"...

"Nisam imala odnose dok se nisam operisala"

Kako kaže, nije imala intimne odnose dok se nije operisala.

