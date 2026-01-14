Slušaj vest

PevačicaVesna Vukelić Vendi neposredno pred njen nastup za doček Srpske Nove godine pričala je o brojnim temama. Razgovor koji je započeo u svečanom tonu prerastao je u potresnu ispovest o višegodišnjem maltretiranju, sudskim procesima, falsifikatima i, kako kaže, pravnoj nepravdi bez presedana.

Podsetimo, nedavno se u javnosti pojavila vest da su izvršitelji, u saradnji s policijom, zakucali na vrata popularne folkerke kako bi

izvršili zaplenu imovine jer pevačica nije isplatila sudsku kaznu od 320.000 dinara, plus kamatu, ženi s kojom se tukla pre 14 godina

na pijaci na Banjici. Međutim, kako nam Vendi kaže, u pitanju je organizovani progon koji traje godinama.

"Moj potpis je falsifikovan"

– U pitanju je naručilac! Budu li mi došli izvršitelji još jednom na vrata, ide jedna velika anatema! Posle te anateme, ne znam šta će biti. Moj potpis je falsifikovan. Tri puta je brisan i upisivan, ništa ne liči na moj rukopis. Na osnovu toga su mi tražili 300.000 dinara. Nisam htela da platim jer bih time priznala krivicu. Nisam imala pravo na žalbu, nisam imala pravo na grafologa, bila samsaterana sa svih strana – ispričala je pevačica za Republiku.

Kako navodi, sve je počelo nakon fizičkog napada koji je doživela posle liturgije, na Banjičkoj pijaci, gde joj je nepoznata osoba, uz

pomoć drugih, pocepala bundu i iščupala pramen kose – što je, kako kaže, zabeleženo i na snimku koji je kasnije emitovan u javnosti.

- Ja tu osobu ne poznajem, ali sam ubrzo shvatili čiji je fan i kako su išle naredbe. Seljaci su mi pocepali moju belu bundicu, a ona

je unezvereno skočila na mene i iščupala mi pramen kose dok su me ti seljaci držali. To maltretiranje trajalo je pet godina. Dobila

sam je na sudu 15. septembra 2015. godine, hvala Bogu. Maltretiranje je trajalo pet godina! Ali tada agonija nije stala – kaže Vendi

i dodaje da su, nakon izlaska iz rijalitija „Farma“, počeli da stižu izvršitelji.

- Zvao me je advokat i rekao da mi stižu izvršitelji. Ja kažem: „Kakvi izvršitelji sad, pa mi smo taj slučaj dobili...“ Bila sam

zagrađena sa svih strana! Slali su mi te izvršitelje na svakih mesec i po dana, moja ćerka je sve to morala da gleda, tako da zbog

mog deteta moram da bacim anatemu. Dolazili su i dolazili... Rekli su mi da platim 225.000 dinara u kešu i da me više neće dirati.

Platila sam to u maju. Međutim, eto njih ponovo... Sada traže zatezne kamate, još 5.000 evra. Naručilac svega toga sedi u

pozadini, smeška se i trlja ruke! Ali ovde završnu reč ima Bog, jer ja nikome u životu nisam ostala dužna. Ako sam kriva – neka ide

na mene. Ako nisam, zna se ko sudi, a moji sudovi su opaki! Bog će ovde uništiti sve – rekla je pevačica bez zadrške.

Veza bez budućnosti

U razgovoru se dotakla i aktuelnih tema na domaćoj javnoj sceni, među kojima je i ona goruća – ljubavni odnos pevačice Mine Kostić i

njenog novog partnera Maneta Ćuruvije, poznatijeg kao Kasper.

– To nije pitanje emocija, već matematičkog proračuna. Oni su potpuno nespojivi – intelektualno, sociološki, kulturno,

etnografski, pa čak i mentalno. Ogroman je raskorak između njih, to su dva sveta. To su dva različita gnezda koja nemaju dodirnih

tačaka. Ovo je gnezdo ćurana i gnezdo noja! Takve veze ne mogu dugo da opstanu. Pitanje je samo šta on želi – afirmaciju,

odskočnu dasku, ulazak u rijaliti ili marketinšku korist. Slažem se da i ona treba da nađe srodnu dušu, ali oni to nisu. S druge

strane, ona ne može da isprati njegov tok misli, vidi se da često ostaje bez reči, ne može ni da uđe u njegovu priču. Ne može on nju

da smori, možda samo ona njega. On vodi priču, on je taj koji je emancipovaniji. Ne znam ni o čemu njih dvoje mogu da pričaju.

