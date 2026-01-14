Slušaj vest

Nakon burne veze sa Asminom Durdžićem, aktuelnim učesnikom "Elite 9", Stanija Dobrojević je po svemu sudeći okrenula novi list. Iako o ljubavnom životu nakon raskida nije javno govorila, atraktivna starleta je jednim potezom na društvenim mrežama pokrenula lavinu spekulacija da je ponovo zaljubljena.

Stanija Dobrojević je u poslednje vreme imala dosta uspona i padova na emotivnom planu, ali čini se da joj se sreća ponovo osmehnula. Iako je njena veza sa Asminom Durdžićem punila medijske stupce, on je sada, kako se navodi, daleka prošlost.

Muška ruka krenula ka njenom krilu

Stanija je na svom profilu podelila trenutke iz svakodnevice koji su odmah privukli pažnju njenih pratilaca, piše Blic.

Stanija fotkom pokrenula priče da ima novog dečka Foto: Printscreen Instagram

Naime, ona se snimala dok je gledala film, a u jednom trenutku u kadru se pojavila muška ruka. Tajanstveni gospodin je uzimao kokice koje su stajale direktno u Stanijinom krilu.

Da ovo nije bio samo običan izlazak u bioskop, potvrđuju i naredni snimci. Stanija je veče nastavila na romantičnoj večeri, po svemu sudeći sa istim muškarcem.

Uživali su u azijskoj kuhinji i specijalitetima koje su jeli štapićima, a sve su začinili skupocenim šampanjcem.

Iako Stanija još uvek nije zvanično potvrdila identitet novog partnera, jasno je da uživa u pažnji i da je spremna za novo ljubavno poglavlje, ostavljajući turbulencije iz prošlosti iza sebe.

Platila školu vezom sa Asminom

Inače, nedavno je Stanija Dobrojević otkrila da li se kaje zbog veze sa Asminom Durdžićem.

- Ne kajem se – platila sam školu. Skupu, ali vrednu. Svaka greška me je učinila pametnijom, jačom i opreznijom. Danas tačno znam šta želim, šta neću da tolerišem i verujem u sebe više nego ikada.