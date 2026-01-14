Slušaj vest

Roker Đorđe David zaprepašćen je onim što se dogodilo Ani Bekuti u Čačku, ali ne i iznenađen jer je i sam nekoliko puta bio žrtva linča zbog svojih stavova.

Sraman napad manje grupe blokadera na Anu Bekutu u Čačku koji su je gađali grudvama i ledenicama nije sprečio pevačicu da kao pravi profesionalac završi koncert.

"Biće strahota"

Njen kolega iz žirija "Zvezda Granda" Đorđa David nada se da je Ana dobro, planira da je pozove, a uskoro će se videti i na snimanju emisije.

Dara Bubamara odlepila za takmičarom Zvezda Granda Foto: Printscreen YouTube

- Ovo što se Ani desilo, na osnovu mog iskustva znam koliko je neprijatno. Imamo ozbiljne karijere, da bi političko opredeljenje bilo razlog za ovakvo ponašanje jednog dela publike, kao što je doživela Ana, ali i ja nekoliko puta. Ako je političko opredeljenje, ili da li si navijač Zvezde ili Partizana razlog da se publika ovako ponaša onda smo dotakli dno! Ako ne budemo to promenili biće strahota! Onda smo mi jedini afrički narod u Evropi, ne želim nikoga da vređam, ovo kažem jer sma čuo da su nas stranci tako opisivali - kaže Đorđe David.

"Publika mora da poštuje umetnike"

Veoma je razočaran onim što se dogodilo na trgu u Čačku na dočeku Srpske Nove godine.

- Pritom je u pitanju pravoslavni praznik! Hoću da verujem da ono nisu bili pravoslavci. Publika prema umetniku treba da ima poštovanje ukoliko nije fašisoidan i devijantan. Umetnici ovo ne zaslužuju izuzev ako loše sviraju i vređaju publiku, a toga nije bilo. Ta vrsta besa se rešava na neki drugačiji način i na drugim mestima, a ne ispred bine. Ovo je velika sramota za nas kao narod - jasan je Đorđe.

Ana Bekuta Foto: Printscreen/Instagram

I sam se našao u nekoliko sličnih situacija, pa kako kaže od tada na nastupe ide naoružan.

- Pravo da vam kažem, nakon onoga što sam doživeo na dva tri koncerta, ja na nastupe idem naouružan, imam dovoljno godina da ne mogu da dozvolim da me neko fizički napadne na ulici i vređa bez razloga. Ako smo došli do toga da umetnici moraju da se brane od ljudi koji imaju drugačije političke stavove...- kaže roker i dodaje:

Foto: Damir Derivšagić, Pritnscreen/X

- Kad organi reda budu reagovali na takve stvari onda će nadam se to da prestane. Ne možeš da gađaš nekog ledenicama i da mu ugroziž zdravlje i život zbog političkih stavova. Bitke se ne dobijaju na taj način. Zar treba da uzmemo oružije svi i da se koljemo međusobno? To je velika sramota da ovako necivilizacijske scene gledamo u Srbiji, a da iz okolnih država likuju - završio je Đorđe David.

