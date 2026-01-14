Snežana Đurišić , koja je pre nekoliko dana usred Zagreba pevala srpske pesme , između ostalog i "Vidovdan", oglasila se povodom skandalozne vesti kojua je stigla iz Hrvatske - da je većnik Vukovarsko-sremske županije Nikola Kajkić podneo Opštinskom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv Srpskog narodnog veća (SNV), a zbog srpskih pesama koje su se izvodile na tradicionalnoj Srpskoj večeri u Zagrebu.

- Ja sam ta koja bi trebalo da tuži zbog ružnih reči koje su mi upućene zato što sam pevala svoje pesme koje nikoga ne vređaju. Ali, naravno, da neću da se bavim nekim bezveznjakovićima kojima je dosadno pa ce propagirati mržnju i izigravati velike patriote. Ja sam gospođa umetnik, pevač koji uveseljava svakoga ko želi da sluša muziku koju izvodim. Politikom se nikada nisam bavila, pa neću ni sada. A taj koji sebe naziva braniteljem, neka sebe brani i očisti svoju dušu od mržnje prema narodu koji mrzi - rekla je Đurišićeva za Kurir.