Muž voditeljke Dnevnika RTS Ivanke Ristovski Saša Ristovski preminuo je u 53. godini. Aleksandar je iznenada umro 10. januara. Ivanka je u braku sa Sašom dobila sina i ćerku. Od Saše se u čituljama u Politici oprostila porodica, ali i brojni prijatelji.

- Sa velikom tugom i neizmernim bolom, obaveštavamo rodbinu i prijatelje da naš dragi i voljeni Saša iznenada preminuo dana 10.1.2026. godine u 53. godini - piše u čitulji.

Jednom govorila o porodici

Samo jednom je u javnosti govorila o porodici i deci za "Ona.rs".

- Ja sam se zaista svojski trudila da u mojoj porodici "ne trpe" zbog prirode mog posla, otuda i toliko jurcanja. Ukoliko ozbiljno i odgovorno shvatate svaku ulogu koju imate - i majke i zaposlene žene i supruge, onda nije lako, ali nema druge. "Život živeti nije polje preći". Važno je da vidiš smisao svega što radiš i za šta se boriš, trošiš, u šta ulažeš svoj život, dakle svoje vreme, svoj trud i svoju snagu. Ko se štedi, verujem da učinak nije tako dobar, a ko se daje bezrezervno, umori se, ali "c'est la vie" - govorila je jednom prilikom.

Ivanka Ristovski
- Ja sam neko kome su emocije veoma bitne i one su prisutne u svemu što radim. Na krilima tih emocija, privrženosti, ljubavi imate više snage nego što su inače vaši kapaciteti. To je lično neka moja formula uspeha. Ljubav i dobre emocije su uvek najbolji vetar u leđa. Posao sam uvek shvatala vrlo odgovorno, ali mi je porodica ipak bila na prvom mestu. Tu nikada nije bilo dileme. Pre odlaska na službeni put napravila bih ručak da imaju za dane dok me nema, na rad vikendom su se navikli, to sam nadoknađivala slobodnim danom kad su drugi obično zauzeti. Uvek mi je bilo važno da sačuvam bliskost sa svojima.

