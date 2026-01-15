Slušaj vest

Bivši košarkaš Nikola Peković ponovo je u žižu interesovanja, a ovaj put se to desilo jer je nekadašnjeg košarkaškog asa prijavila za nasilje u porodici još uvek zakonita supruga Violeta Peković. Naime, bivši sportista je doktorki radiologije, s kojom ima sina, onemogućio ulazak u zajednički stan na Zlatiboru. Promenio je bravu, a njene stvari pobacao.

Titina vila

Pekman već godinama gradi po Zlatiboru, gde je sagradio luksuzni kompleks u blizini autobuske stanice, a kupio i vilu pokojnog predsednika SFRJ Josipa Broza Tita u naselju Palisad. Košarkaš je planirao da renovira ovo kulturno dobro i pretvori ga u muzej, a na placu veličine od oko dva hektara, na kome se nalazi ova kuća, uveliko gradi luksuzni apartmanski kompleks u koji je, kako saznajemo, uložio oko 15 miliona evra.

Vila Slobe Miloševića

On je pre devet godina kupio vilu Slobodana Miloševića u Tolstojevoj 33 na Dedinju. Kako su tada mediji pisali, sportista se o svemu za vilu od 900 kvadrata dogovorio sa Miloševićevom udovicom Mirjanom Marković i sinom Markom Miloševićem, uz posredovanje jedne beogradske agencije. Takođe, kako se spekulisalo cena ove vile bila je dva miliona evra.

- Peković se dogovorio sa Mirom Marković da bude ta cena. Unutrašnjost kuće je s godinama propadala, pa je košarkaš zbog toga uspeo da je dobije za manje od polovine početne cene. A, sigurno je da ga čekaju i ozbiljna ulaganja pre nego što se u nju useli - rekao je 2016. godine izvor blizak košarkašu.

Pre nego što ju je 2016. godine kupio Peković prodavala se čak 17 godina, a cena joj je bila pet miliona evra. Međutim, pre oko nekoliko godine, beogradski mediji su pisali da je tek tada Peković uplatio prvu ratu za kupovinu vile.

Prva tranša od 100.000 evra isplaćena je naslednicima Mariji i Marku Miloševiću. Ipak, vilu je navodno potom kupio Zoran Karić, jedan od četvorice braće Karić.

Kompleks na Zlatiboru

Peković je, podsetimo, još 2016. Nikola je postao vlasnik placa veličine 1,2 hektara u centru Zlatibora, na kojem se nalazi autobuska stanica, vredan tri miliona evra. Bivši sportista je u turističkom centru Srbuje, nadomak jezera, sagradio kompleks.

Kako navode na zvaničnom sajtu, "odiše besprekornim komforom i prefinjenim stilom, koji budućim stanarima pružaju osećaj savršenog balansa između prirode i moderne arhitekture", a "svojim eksterijerom kompleks doprinosi raskošnijem izgledu centra".