Slušaj vest

Anu Bekutunapala je manja grupa blokadera na dočeku Srpske Nove godine na trgu u Čačku. Folk zvezda došla je da održi koncert, a onda su se začuli zvižduci, te su je gađali grudvama i ledenicama.

Estrada je stala uz svoju koleginicu, a nakon Jelene Karleuše, Seke Aleksić i Đorđa Davida, oglasio se i Danijel Alibabić. On je izneo svoj stav na društvenim mrežama i da podršku Bekuti.

Decenije karijere

- Ono što se desilo na nastupu Ane Bekute smatram duboko neprimerenim i nedostojnim publike koja voli muziku. Govorimo o ženi sa decenijama karijere, bezbroj hitova i neizmernim doprinosom našoj muzičkoj sceni. Ana Bekuta je umetnica, koja nas je godinama radovala svojim pesmama, emocijom i vanserijskim pevanjem. Njena muzika je obeležila živote mnogih generacija i donosila trenutke radosti, tuge, sećanja i zajedništva. Takav trag se ne briše zvižducima. Kao kolega i kao čovek, osećam potrebu da jasno kažem: poštovanje prema umetniku je minimum kulture. Kritika je legitimna, ali ponižavanje nikada. Lično ja, Danijel Alibabić dajem punu podrškuz Ani Bekuti, njenom radu, njenoj karijeri i njenom dostojanstvu - pisalo je u njegovoj poruci.

Ana Bekuta
Ana Bekuta Foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, Ana Bekuta na kratko prekinula izvođenje kako bi se obratila prisutnima.

Danijel Alibabić
Danijel Alibabić Foto: Printscreen Instagram

"Imate li vi majku?"

- Sram vas bilo! Imate li vi majku? Imate li sestru? Imate li baku? Sram vas bilo! Gde je policija ovde? Da li policija radi nešto? Mi nećemo više da pevamo i sviramo! Ajde, ruke u vazduh - poručila je Bekuta sa bine.

Ana Bekuta.jpg
Foto: Damir Derivšagić, Pritnscreen/X

Pevačica je sišla s bine, ali je nastavila da peva pored bine, a onda i iz kombija kako bi ispoštovala sve ljude koji je vole, a došli su na ovaj koncert.

Ne propustiteStars"DOTAKLI SMO DNO" Đorđe David zgrožen zbog napada blokadera na Anu Bekutu: Ovo je sramota
Ana Bekuta.jpg
Stars"JAKO MI JE ŽAO, ONA NEMA MRLJE" Seka Aleksić žestoko osudila blokaderski napad na Anu Bekutu: Nisam čula da je bilo ko to doživeo, ona je jako dobar čovek
Ana Bekuta Seka Aleksić
StarsPRIJATELJ ČEDE JOVANOVIĆA STAO UZ ANU BEKUTU! Aca Kos poslao snažnu poruku nakon sramnog napada na pevačicu: Ove reči je uputio
Aca Kos Ana Bekuta
StarsPRAVI PROFESIONALAC: Blokaderi joj ne mogu ništa, Ana Bekuta zapevala iz kombija posle sramnog napada (VIDEO)
Ana Bekuta

Ana Bekuta podržala Acu I Čedu Izvor: Instagram