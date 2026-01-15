Slušaj vest

Nakon što je Uroš Stanić javno izneo tvrdnje da je Anita tokom leta bila u navodnoj vezi sa Reljom Popovićem, nastao je pravi haos u javnosti. Iako je Anita odmah pokušala da demantuje ove navode i jasno stavila do znanja da sa reperom nije imala ništa više od poznanstva, priča se nije smirila, već je dobila nove razmere.

Mnogo besan zbog onoga što se plasira u javnosti i odlučan je da preduzme konkretne korake kako bi zaštitio sebe, ali i svoju porodicu. Nikoliija je takođe pod velikom stresom jer ni sama ne zna šta je prava istina, iako veruje svom mužu da je nije prevario sa Anitom, u njoj ipak postoji crv sumnje da je to moglo da se desi dok je on boravio u Budvi. „Relja je zgrožen pričama koje kruže. On nema nameru da ćuti dok mu se ime stavlja u kontekst takve afere. U pitanju su ozbiljne optužbe koje narušavaju njegov ugled, ali i mir njegove porodice. Zbog toga je doneo odluku da tuži Uroša koji širi takve priče, ali i Anitu, pa je odmah otišao da se posavetuje sa svojim advokatom šta mu je najbolje da uradi“, navodi izvor blizak reperu.

Iako Anita na sve načine pokušava da se odbrani i da objasni kako su ti navodi neistiniti, Relja smatra da je šteta već napravljena samim tim što se njegovo ime neprestano provlači kroz medije. Kako saznajemo, njemu je posebno zasmetalo to što se u priču uvlače detalji iz njegovog privatnog života i braka sa Nikolijom.

„Relja nikada nije voleo skandale, niti da se njegov privatni život komentariše na ovaj način. Ovo je prešlo granicu, jer se ne radi samo o njemu, već i o njegovoj porodici i deci koju želi da zaštiti“, dodaje izvor. Njegov advokat već razmatra sve izjave koje su se pojavile u javnosti, a tužbe će biti podnete za povredu časti i ugleda. Ljudi iz Reljinog okruženja ističu da on ovim potezom želi da pošalje jasnu poruku da više neće tolerisati javno blaćenje.

„Ovo mu je lekcija da se neke stvari moraju preseći na vreme. Nije mu cilj osveta, već da se stane na put širenju laži. Nikolija ga podržava u svemu jer mu ipak veruje da nije imao ništa sa Anitom“, zaključuje izvor.