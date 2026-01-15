Slušaj vest

Tihi rat Rade Manojlović i Katarine Grujić traje već godinama, a pevačice se više i ne trude da izglade loš odnos. Kada se pre nekoliko meseci pojavila vest da je Kaća precrtala Radu jer je nije pozvala dok je ležala u bolnici sa teškom infekcijom bubrega, one to nisu želele da komentarišu.

Međutim, ni jedna ni druga, nikada nisu želele da otkriju pravi razlog njihove svađe, a tiče se dueta koji je trebalo da realizuju.

Zatvorila vrata svima koji nisu bili uz nju dok je bila bolesna

Kaća je prvo pričala da ne zna zbog čega više nije u dobrim odnosima sa Radom, a posle je rekla da je zatvorila vrata svima koji nisu bili uz nju kada je bila bolesna. Zbog toga joj rada, navodno, nije čestitala ni rođenje ćerkice, što je Grujićevoj bio dodatni pokazatelj da više nisu prijateljice. Međutim, rada nikada nije želela da otkrije da se ona prva razočarala u Kaću, koja joj se nije javlčjala na telefon kada su imale dogovor da snime duet sa Harisom Berkovićem, sa kojim je Rada tada bila u vezi, jer je njemu to trebalo da bude odskočna daska u karijeri. Kaća je čula pesmu i pristala je da učini radi, koja je tada već godinu dana bila u vezi sa Harisom.

1/6 Vidi galeriju Rada Manojlović Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Petar Aleksić, Aleksandar Jovanović Cile, Marina Lopičić

Međutim, kada je trebalo da se uđe u studi, Kaća se više nije javljala na telefon.

Ignorisala poruke

- Rada je mnogo volela Kaću i smatrala je da je retko dobar čovek na estradi, ali onda kada je ispalila, ona ju je precrtala za ceo život. Rada je istakla da je nije povredilo to što se Kaća predomislila oko duetske pesme, već je zabolelo što se nije udostojila da joj se javi na telefon ili bar odgovori na poruku. Rada je tada danima zvala Kaću i slala joj poruke što je ona ignorisala i tada je sve puklo. Tačno je da joj se nije javila kada je Kaća ležala u bolnici, ali joj je ona to odmah natrljala na nos i to javno. Tada joj je Rada napisala da je nije zvala jer nikada nije dobila odgovor od nje zbog čega je izignorisala i prestala da joj se javlja - ispričao je izvor blizak Radi, a Kaća je na pitanje zašto se više ne druži sa Radom kratko objasnila:

1/6 Vidi galeriju Katarina Grujić Foto: Damir Dervišagić, Print Screen

- Ja se nikada nisam svađala sa njom, samo su nam zahladneli odnosi, ne znam iz kog razloga, ali ako neko želi da ode od tebe ne treba da ga zadržavaš." Posle toga Rada je imala objavu o kolegama na Iksu tvrdeći da na estradi svako gleda samo soju korist, a Kaća je na to odgovorila da je "strašno kada prorade kompleksi" pa su svi povezali da je mislila upravo na Radu.

Kurir/Svet