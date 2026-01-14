Slušaj vest

Nakon uspešnog beogradskog prednovogodišnjeg koncerta u MTS dvorani, popularni Tropiko bend ne staje! Naime, nakon nekoliko sjajnih nastupa po Srbiji i regionu, popularni pop sastav sinoć je održao spektakl na trgu u Vrnjačkoj banji povodom dočeka Srpske Nove godine.

Sneg i hladnoća ispod minusa nije sprečila ovaj sastav da napravi fenomanlnu zabavu, naprotiv Sale Cvetković bio je energičniji nego ikad. Očigledno ga je hladnoća natrerala da skače još više na bini, i to bez prestanka.

- Ovo veče pamtićemo po svemu. Hvala svima koji su bili i zajedno sa nama proslavili divno veče. Nas i dalje drma novogodišnja euforija, i dalje smo pod utiskom sa beogradskog koncerta i nastavljamo samo punim gasom. Nema stajanja! - rekao je pevač.

Tropiko bend će krajem meseca objaviti novu baladu, za koju je spot snimljem u glavim ulicama Pariza. Sale ne samo da je pokazao da je sjajan pevač, već i inzvanredan glumac.

