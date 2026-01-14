Slušaj vest

Mina Kostić javno je predstavila svog partnera, Maneta Ćuruviju, sa kojim je pre više od pola godine započela vezu putem video-poziva. Njihovi zajednički trenuci odmah su privukli pažnju javnosti i izazvali podeljena mišljenja.

Foto: Kurir Televizija

Nedavno je Kasper stigao u Srbiju i trenutno živi u pevačicinom domu. Pred kamerama ističe da ih čeka svetla budućnost, jer su u drugom pronašli sve što im je potrebno.

Tim povodom astrološkinja i novinarka naše redakcije, Jovana Milićević, protumačila je sudbinu ispisanu u astrološkim zvezdama novopečenog para. S obzirom na to su naišli na pregršt negativnih komentara, nema sumnje da će mnoge iznenaditi predispozicije koje Kostićeva i Ćuruvija imaju kada je reč o skladnom odnosu.

- Mina i Kasper imaju jaku povezanost, ali bi mogli imati prepreka što se tiče razumevanja emocionalnih potreba, pa bi na tom polju morali da imaju više tolerancije. Tu može biti napetosti, provokacija, kao i povređivanja hladnim i oštrim rečima tokom rasprava. Uprkos tome, ovo je odnos koji se ne prekida lako. Mane se pojavljuje kao ozbiljan, stabilan, zreo čovek „starog kova“, a njegove planete nalaze se u polju doma i porodice pevačice što objašnjava činjenicu da su na početku veze počeli da žive zajedno, kao i da imaju želju za stvaranjem porodice - započela je Jovana.

- Ovo je takođe odnos koji se nije dogodio slučajno i aktivira teme zajedničkog života, braka i selidbi. Mina menja njegov društveni status, reputaciju, kao i životni pravac, dok on takođe može uticati na njenu karijeru ili joj pomoći u istoj. Sa ovim pozicijama, kada su osobe zajedno, stvara im se osećaj kao da su „kod kuće“ - navela je astrološkinja.

- Aspekti takođe ukazuju na to da ovde nije moguć osećaj ravnodušnosti. Ovo je jak, funkcionalan odnos koji ima dobru osnovu za sve navedeno do sada. Postoji osećaj da zajedno mogu sagraditi imperiju. Međutim, drugačiji je način na koji ispoljavaju emocije zbog čega postoji napetost i osećaj da nema razumevanja. Zbog toga je moguće da jedno drugo nesvesno povrede bez da su imali nameru ili bilo kakvu lošu misao jedno prema drugom. U tim momentima mogu da sačuvaju harmoniju samo ukoliko nauče da uključe raciju, a isključe srce. U narednom periodu mogući su česti sukobi, teške reči, ali sve zbog nerazumevanja - navodi Milićevićeva koja veruje da će Mina u narednom periodu ostati u drugom stanju.

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Antonio Ahel / Ata Images, Pritnscreen, Damir Dervišagić

- Život oba partnera se kroz odnos menja i ima potencijala da bude na duge staze iako će postojati period koji će morati da prebrode i prođu „test“, kako bi se veza stabilizovala. Energija između njih je jaka i duboka, sa prisutnošću posesivnosti i opsesije jedno prema drugom. Jasno je da među njima postoji neopisiva strast. Nešto što takođe daje na težini njihovom odnosu i neraskidivoj povezanosti jesu Kasperove planete koje se nalaze u Mininoj dvanaestoj kući, što znači da će Mina da ga idealizuje, traži pažnju, kao i da bude sklona potrebi da konstantno budu jedno pored drugog i komuniciraju. Može ga često sanjati i imati osećaj kao da ga poznaje oduvek, ali i intuitivno osetiti, jer i po prirodi ima izraženo jaku intuiciju. Osim toga, Kasper u njoj budi želju da ponovo ostane u drugom stanju i rodi mu dete - zaključila je astrološkinja i novinarka za domaće medije.

Digao je iz pepela

Podsetimo, Minina i Kasperova želja je da imaju veliku porodicu i, kako je pevačica nedavno otkrila, već rade na tome.

- Petoro dece. Mi već radimo na tome, čisto da vas obavestim. Od prvog dana, kao da se znamo 100 godina. Naravno da je to moja želja, ali najviše zbog njega, zato što on nije ostvaren kao otac, a pre svega zato što će ga to još više oplemeniti. On je toliko dobar, jedno veliko dete. Ja sam to odmah prepoznala.

Jako smo slični u mnogim stvarima. Moram da otkrijem jednu istinu. Prvi put kad mi je poslao poruku, bila sam nešto loše, u lošem periodu. Pošto nisam mogla da pišem, samo sam rekla "hvala". Onda je on meni poslao glasovnu poruku, kad sam čula glas, pomislila sam: "E sad ćemo videti o čemu se radi." Baš me je digao iz pepela, bilo mi je sve zanimljivije, a onda me je zvao na Tiktok. On će tu biti dok ne zatrudnim. To je lepa vest, širimo ljubav - rekla je Mina.

1/9 Vidi galeriju Mina Kostić izvela striptiz Kasperu Foto: Printscrean

- Ono što je mene rastužilo jesu te osude Mine i onoga kad je izašla u javnost o našem odnosu. Mene je to bolelo, ali znao sam - da bilo šta kažem, naići će na osudu, jer nisam ovde prisutan. Našla je momka preko društvenih mreža. Šta, ljudi, tražite na društvenim mrežama? Svako je tu s nekim razlogom. Neki traže reklamu, drugi dramu, treći su tu iz zabave. Ja sam uvek na društvenim mrežama slao dobru poruku i to je moj moto. Društvene mreže treba koristiti za spajanje, a ne za razdvajanje - naveo je on

Kurir.rs/Alo