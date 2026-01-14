Slušaj vest

Luna Đogani i Marko Miljković danas imaju veliki povod za slavlje, budući da su na današnji dan započeli ljubavnu priču.

Tim povodom se Luna oglasila na svom Instagram profilu gde nije krila koliko je i dalje zaljubljena u svog supruga Marka.

- Sedam godina ljubavi sa tobom, mislila sam da sam te najviše volela tih prvih godina, ali zaista tek sad vidim šta znači stvarno voleti nekoga sa svim svojim vrlinama i manama i baš takvog ja uvek biram samo tebe – napisala je Luna u obraćanju na Instagramu.

Ovako je izgledalo venčanje Lune i Marka:

1/7 Vidi galeriju Venčanje Lune i Marka Foto: Printscreen, Printscreen/Sikter tube

Nakon ove objave krenule su da pljušte čestitke uz želje da zauvek ostanu srećni i zaljubljeni.

"Ne opraštam prevaru"

Podsetimo, Luna je nedavno govorila o porodici, a istakla je i da Marku nikada ne bi oprostila prevaru.

1/5 Vidi galeriju Marko Miljković i Luna Đogani Foto: Petar Aleksić, Antonio Ahel/ATAImages

- Ne bih oprostila prevaru. Mislim, sad kažem “ne”, ali nikad ne znaš šta će te snaći. Čula sam od iskusnih žena koje su dugo godina u braku i koje su možda prešle preko nekih stvari, ali ja u ovom trenutku sa svojih 30 godina, da zamislim da moj muž spava sa drugom ženom i vrati se meni, nije mi dobro. Na pomisao te izdaje, ne znam da li bih mogla da mu ikad više verujem i da živim sa tim. Nikad ne znaš, neću daleko bilo da osuđujem, svako ima svoje razloge – rekla je za Blic.

Zgrnuli ogromne pare

Podsetimo, bračni par Luna Đogani i Marko Miljković je u 2025. godini od svoja dva zajednička Jutjub kanala zaradio vrtoglavih 400.000 evra.Njih dvoje su zahvaljujući ovoj sumi oborili sopstvene rekorde, pa su tako zadržali i dodatno učvrstili poziciju najplaćenijih jutjubera na domaćoj sceni.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: