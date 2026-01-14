Slušaj vest

Miroslav Mikica Đorđević sin je pevačice Nade Topčagić, a njegov život nije ni nalik životima ostale dece poznatih roditelja. Dok naslednici javnih ličnosti žive buran život, voze besna kola i žive na račun poznatih roditelja, Mikica vozi traktor i čuva ovce.

On se preselio u jednom malom mestu gde je sebi obezbedio kuću i veliki plac na kom čuva domaće životinje. Ovce, psi, kokoške, koze, mačke ali i papagaj deo uživaju na prostranom placu. Međutim, postoji i jedno agnje koje živi i spava u istom krevetu ako i sin pevačice.

Mikica na društvenim mrežama ne ističe sebe već svoje životinje, a nedavno je objavio snimak jagnjeta kako spava pored njega. Svi su uočili da mala ovčica nosi pelene, a ona je objavio snimak kako jagnje njuškom šutira loptu po kući.

Podsetimo, Nada Topčagić u braku sa suprugom Zlatkom dobila je sina Miroslava Mikicu Đorđevića. Mikica je srž njenog postojanja, a on je nedavno rešio da promeni svoj život iz korena.

