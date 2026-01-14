Slušaj vest

Igor Kostić poznatiji domaćoj javnosti kao Igor X je u otvorenom razgovoru govorio o svom povlačenju sa muzičke scene, čime se danas bavi, braku sa Minom Kostić, ali i njenom odnosu sa novim emotivnim partnerom Manetom Ćuruvijom, Kasperom.

Povukao se u medijsku ilegalu

- Malo sam se bacio u ilegalu što se tiče medija, malo i zbog prirode posla koji sam promenio. Pevanje mi je otišlo u senku, pevam iz razonode i iz ljubavi. Shvatio sam da mi to nije toliko potrebno u ovom načinu života koji sada vodim. Jedan od razloga zbog kojih mi je drago zašto sam pevanje zapostavo je razlog da živim mirnijim životom, da mi je posao tu u dvorištu, da ne moram da putujem, da imam posla sa pijanim ljudima po klubovima, kafanama - rekao je on i otkrio kako izgleda njegov mirniji način života:

- Bavio sam se pevačkim poslom više od 20 godina, ti ne možeš da budeš uspešan pevač ako te ljudi ne znaju. Godinama sam težio tome, da me ima više u medijima, da budem zanimljiv, da se piše o meni, negde ti to imponuje, da te neko prepozna, da ti donosi određene benefite. Slagao bih kad bih rekao da to ne imponuje svakome. Malo sam se ja zamorio, video sam i ružne strane tog sveta. Koliko god da mi je drago što sam medijima interesantan, ne bih da pokrenem te ružne stvari koje sam ranije doživeo i zbog toga mi prija mirniji život. Posao mi je sada bukvalno u dvorištu, filmski studio sam napravio u kući gde živim. Volim da se šalim, sad mi je posao, uzmem ranac, opremu na leđa, siđem u dvorište i to je ogromna razlika u smislu kako sam nekad morao da živim, kakav mi je nekad posao bio, a kakav sad.

Pevanje je kako kaže otišlo u penziju.

- Prošle godine sam imao dva ili tri nastupa i ove godine ću imati isto tako. Volim da pevam, to ne može nikada da prođe, u muzici sam i dalje, bavim se audio i video-produkcijom uglavnom vezano za muzičku scenu, radim kavere, spotove. Taj deo koji mi je bio naporniji su noćni život i putovanja. Biram svirku koja mi je lagana i koja mi prija, s druge strane ako dođem negde gde pevaju moje kolege, uvek rado uzmem mikrofon i otpevam par pesama, to je zadovoljstvo, ali retko izlazim.

Igor je otkrio i da li se posao odražavao na njegov privatni život.

- Sigurno da jeste, ako uzmemo u obzir činjenicu kako je izgledao moj porodični život, da ja imam dve vanbračne zajednice koje su se vrlo brzo završile, da imam dvoje dece iz tih zajednica, da porodica nikad nije opstala u tom smislu, onda može da se kaže da je posao imao uticaj na to. Nikad nisam dublje razmišljao o tome da bih dao precizniji odgovor. Činjenica je da je danas ljudima teško da održe brak nevezano za profesiju - kaže on i dodaje:

- Generalno je postalo drugačije vreme, samo gledanje na brak je izgubilo smisao. Ja brak ne priznajem u smislu tog potpisivanja, taj zakonski deo, mislim da to ne uređuje brak. Ako se dvoje ljudi voli i slaže, mogu da žive zajedno, nebitno je da li će nešto da potpišu ili ne. Mogu da žive ceo život bez tog potpisa. Brak kao brak smatram nekom formalnošću. Da bi neko funkcionisao i živeo srećno i zadovoljno ceo život, mnogo toga mora da se istrpi, istoleriše, mislim da je toga sve manje u ovom brzom vremenu.

Iako se povukao sa muzičke scene i dalje je prisutan u svetu muzike, ali u video-produkciji. Ima svoj studio, i kako kaže, mnogi pevači su tu snimali kavere koji su im pomogli dalje u karijeri.

- Audio-produkcijom se bavim maltene koliko i pevanjem, mnoge svoje pesme sam radio, radio aranžmane, pisao tekstove, radio aranžamen i drugim kolegama, pre osam godina sam sasvim slučajno ušao u video-produkciju, kada su aktuelni postali kaveri. Miloš Radovanović je tu kod mene snimao, kada sam kupio prvu kameru, više iz hobija. Onda je on rekao: “Hajde, pošto smo snimili audio, da snimimo i video”. Tako je i krenula ideja, i tako je počelo nešto što je meni promenilo život. Tih kavera kakve je Miloš snimio je snimljeno oko 300 u mojoj dnevnoj sobi, između ostalog i Tea Teairović je imala preko 20 miliona pregleda je imala na dva, tri kavera, kao i mnogi drugi pevači. Mnogi su napravili tu ne karijere, ali kavere koji su im promenili karijeru - rekao je on i dodao:

- Onog momenta kada sam ja video da to dobro ide i da sam kupio dobru opremu, naučio da radim posao kako treba onda sam došao na ideju da napravim filmski studio. U dvorištu sam imao objekat koji sam prepravio u studio od 300 kvadrata. Sad taj studio i rentiram. Prva mi je Zera, Rasta, Heni, Sanja Vučić i mnogi poznati narodnjaci. To je nešto čime se sada bavim.

Kako kaže, nikad nije kao po loju, uvek ima problema.

- Ni u jednom poslu nije tako. Kao što sam imao probleme dok sam se bavio pevanjem, gazdama koji te ne isplate, otkažu datum, tako i u ovom poslu ima takvih stvari, ima ovakvih ili onakvih ljudi. Uvek tu ima određen procenat ljudi koji ti naprave problem u poslu, kod mene je obično to kada otkažu studio dan ranije koji su zakazali, a to da kažem neki “prijatelji, poznanici”, a ja sam taj dan mogao nekome da izdam i napravio mi je faktički minus. Meni kad se neko javi koga ne poznajem, ja uzmem avans unapred. Postoji pravilo, ako se sedam dana ranije otkaže, avans propada. Tu i jeste problem poznanstva sa svim tim ljudima, jer ti je glupo da nekome koga znaš 100 godina, kažeš: ”E moraš da mi daš avans.” To onda doživljavaju kao uvredu. I oni uzimaju avans za svadbu koja je godinu dana unapred, pa ako se otkaže, ne vraćaju. To me malo nervira kod u ljudi, što ne gledaju iz tvog ugla, već samo iz svog. Ali nije to često, to se desi u 10% slučajeva kod 10% ljudi da budu neodgovorni i da ima toga.

Igor je bez ikakvog ustručavanja priznao da je svestan koliko je bio aktivan i popularan u svetu muzike, te da nije imao nijedan mega hit.

- Ja nisam postao ne znam koliko uspešan u tom poslu, jeste da imam nekih pesama koje ljudi znaju, ali nikad nisam imao mega hit, moj nastup nije koštao 2.000,3.000, 5.000 ili 10.000 evra kao što košta danas nekim uspešnim pevačima. Ja sam uvek sebe ulagao u to, trud, novac i energiju i uvek sam bio na korak do toga, ali nikad se to nije obistinilo to što sam želeo, da jeste, ja nikad ne bih prešao u video-produkciju. Kad pogledam sada moje kolege koji su uspešni, ne bih menjao ovo sad što imam za vrhunski uspeh u pevačkom poslu, ne bih menjao taj mir i benefite mirnijeg načina života, zarad velike slave i popularnosti - kaže on, otkrivajući koliko je bilo teško da isplati pesmu “Grudi od betona”, budući da nije zarađivao veliki novac:

- Pesma “Grudi od betona” ima konstantno neki broj pregleda, 17 godina. To je pesma koja živi. Mega hitovi ne žive, traju 5 meseci, godinu dana, donesu izvođaču gomilu para i posle se ugase. Jednom pevaču je to mnogo značajnije nego ova pesma koja živi, jer pevaču će ta pesma u godinu dana da donese toliko novca da može da nastavi. Danas jedna pesma kod dobrog autora, spot ne može da košta ispod 20.000-30.000 evra. Kako neki pevač koji zarađuje 200 evra po svirci kako da zaradi 30.000 evra? Ja sam isto bio u toj situaciji. Isto sam radio za 100,200 evra, tad je pesma bila 10.000-15.000 evra. Konkretno, pesma “Grudi od betona” je bila 15.000 evra, to su meni bile nesnosne cifre, Nije nešto što ja mogu da zaradim i uštedim za godinu dana. Meni cena sa 200 evra nije otišla na 5.000 evra nego na 400-500 evra. Nije bila mega hit, ja sam imao hitiće.

Igor priznaje i da mu ne smetaju naslovi koji kažu da je popularnost stekao duetom sa Minom Kostić.

- Ja sam pre tog dueta snimao pesme, ali je sve to bilo daleko ispod te neke popularnosti, koju sam doživeo sa Minom i pesmom “Grudi od betona”. To je bila odskočna daska za moju dalju karijeru, tad sam počeo sa Minom da idem po emisijama, tad je 90% ljudi čulo za mene - rekao je on koji je spojio ljubav i posao, a na pitanje da li mu se to obilo o glavu, kaže:

- Sve je to bilo za razlogom, sve to što se desilo u budućnosti mi je dalo neke pozitivne stvari, iz odnosa sa Minom, Anastasiju. Uvek gledam pozitivno na sve što mi se dešavalo u životu. Svakako mislim da mi se ništa nije obilo o glavu.

Biti roditelj u današnje vreme je kako kaže, teško i izazovno, a na pitanje “da li je davao ćerkama sve što požele” kaže:

- “Dati sve što požele” ako se misli na finansijski smisao je pogrešno, ali dati sve što požele da grade svoj život i da budu srećne, onda da. Teško je u današnje vreme, pogotovo zato što uvek postoji uticaj drugara, škole, ulice, sad imaš uticaj društvenih mreža. Prilično je zahtevno. Obe su na neki način krenule mojim koracima, a nijedna se ne bavi pevanjem. Starija ćerka je fitnes instruktor, a Anastasija upisuje FDU i baviće se video-produkcijom. Ja sam u tereteni ceo život, Anđela je krenula tim putem, Anastasija ovim. Ponosan sam. Ne bih im branio da se bave pevanjem, ali prosto niti su vanserijski talentovane, da bi bilo greota da to ne iskoriste, niti su imale preteranu želju.

Kako kaže, uvek se trudio da ćerke imaju dobar odnos, i u tome je uspeo.

- Uvek vikendom, pošto i jedna i druga žive kod majki, gledao sam da ih što više spajam, jer nisu od iste majke sestre. Njih de su bliske kao da su rođene sestre, čuju se, druže se - kaže on, osvrćući se na odnos sa bivšim parterkama sa kojima ima ćerke:

- Mislim da je to odnos kakav bi trebalo da bude, nije to prijateljski odnos da se viđamo i pijemo kafu, ali uvek što se tiče deteta, oko toga imamo komunikaciju. Iz mog ugla to funkcioniše. Ne bi valjalo ni da bude više od toga, ni da fali te osnovne komunikacije jer bi to loše uticalo na dete. Mina uvek može da me okrene što se tiče Anastasije u pola noći, ali opet kaže. Gledam da taj odnos bude gde treba, da ne bude previše intenzivan, ali naravno da kada nešto Anastasiji treba u pola noći, ja sam tu za Anastasiju naravno.

Bez obzira što brak sa Minom nije imao srećan kraj, među njima danas nema nesuglasica.

- Nema zle krvi. Bilo je nesuglasica, nijedan razvod ne prođe divno i bajno, naravno da je bilo tih ružnih stvari, ali ja iskreno da treba da se setim, zaboravio sam. Sve je sada na mestu, kako treba. Ja sam joj radio dva spota, ako mogu da joj nešto pomognem tu sam. Želim joj dobro u poslu, jer ako je njoj dobro, biće i dobro mom detetu koje je sa njom. To su sad gluposti da ja njoj želim bilo šta loše u bilo kom smislu. Želim joj da bude i uspešna i srećna i zdrava i sve drugo.

Igor X o Mini Kostić i Kasperu

Mina Kostić i njen novi dečko Mane Čuruvija Kasper su dali intervju prilikom kog je on uputio komplimente Igoru zbog načina na koji vaspitava ćerku, a Igor mu se zahvalio i dao sud o njihovom odnosu.

- Moram ovom prilikom da mu se zahvalim, čuo sam delove tog intervjua, nisam ga odgledao, ali evo zahvaljujem mu se. Drago mi je da je to zaključio, jer to negde potvruđuje ono što je meni bitno da sam dobar otac. Znam da su njih dvoje aktuelni, kao što joj želim svu sreću u poslu, želim joj sreću i u ljubavi, da je srećna i zaljubljena i iskreno se nadam da je to tako. Njega opet ne poznajem, ne mogu da pričam o njemu ništa, ako je njoj dobar, i ako je ona srećna sa njim, ja im želim svu sreću - kaže on, ističući da je on emotivno ispunjen i srećan:

- Ja sam srećan i zadovoljan u svakom smislu. U porodičnom, srećan sam i zadovoljan što imam dve ćerke koje su vaspitane, uspešne, lepe, pametne, srećan sam u poslu, jer sam ostario nešto što mi je bila želja. Srećan sam i u ljubavi. Opečen svom mojom prošlošću, rešen sam da ne izlažem svoj privatan život. Ja sam srećan i ćutim o tome.

