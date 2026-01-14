Slušaj vest

Jovan Pantić, bivši muž pevačice Marije Mikić reklo bi se po njegovim objavama na mrežama, posle razvoda cveta. On je promenio profesiju, pa je sada menadžer pevača, a posvetio se i fizičkom izgledu, pa nakon kraha braka često vreme provodi u teretani, a rezultate napornog treninga rado deli sa svojim obožavaocima na mrežama.

Jovan je danas objavio sliku bez majice, pa je njegovo isklesano telo bilo u prvom planu. Ako se sećate Jovana dok je bio u braku sa Marijom Mikić složićete se da se dosta promenio. Od mršavog i visokog čoveka postao je nabildovani muškarac čije telo bi svi voleli da imaju.

On po telu ima mnoštvo tetovaža, a jednu je posvetio i Mariji čiji je lik istetovirao na ruci.

Prozivali ga zbog fotošopa

Bivši muž pevačice Marije Mikić nedavno je bio glavna tema komentara na društvenim mrežama kada je u fotošopu suzio struk, a sada je odlučio da pokaže kako zapravo izgleda. On je na svom Instagramu podelio fotografiju bez majice

Istakao koliko mu je teško nakon razvoda

Inače, Jovan iz prvog braka ima jednog sina, dok je sa Marijom Mikić dobio sina i ćerku. On je nedavno podelio njihovu fotografiju i istakao da mu teško pada život bez njih.

- Nekada je moj dom bio svuda oko nas, a sada se osećam daleko od svakodnevnog zajedništva. U praznim sobama odzvanjaju koraci vaše radosti, i u njima čujem glasove koji me uče da dišem opet. Iako nismo vise zajedno pod istim krovom, ovi trenuci sa vama su moj dom. Možda nemam svoj krov, ali u vama imam dom - napisao je on nedavno u obraćanju sinu i ćerci.

Mariji Mikić na Pesmi za Evroviziju, najveća podrška bio je tadašnji suprug Foto: Nenad Kostić

