Slušaj vest

U petak, 16. januara, regionalna muzička scena dobija novo izdanje koje već sada privlači veliku pažnju. Mladi i talentovani senzacija iz Hrvatske, Josip Čolić, na društvenim mrežama je najavio da objavljuje novu pesmu „Mogao sam“, a iza nje, sada već provereno, stoji čovek koji mu gradi karijeru – dr Feđa Imamović, jedan od trenutno najtraženijih autora i producenata.

Nakon što je debitantskim singlom „Iluzije“ za samo osam dana stigao do milion pregleda i izazvao lavinu pozitivnih komentara širom regiona, zapalivši društvene mreže, jasno je da je Josip Čolić ime o kojem se sve češće govori na našim prostorima. Publika ga je prepoznala, a iznenadni izlazak nove pesme potvrđuje da njegov uspeh nije bio slučajan.

Pesma „Mogao sam“ donosi novi, drugačiji zvuk, ali zadržava snažnu emociju po kojoj Čolić već postaje prepoznatljiv. U tandemu sa Feđom Imamovićem, koji potpisuje projekte koji konstantno privlače pažnju publike i medija, Josip gradi put koji se ne oslanja na ponavljanje, već na stalno iznenađenje.

Josip Čolić i Feđa Imamović nastavljaju saradnju
Foto: Nikola Rakita

„Ne želimo da se držimo jednog stila. Ideja je da svaka nova pesma pokaže neku drugu stranu Josipa, jer on ima redak talenat da se prirodno uklopi u različite žanrove. Fokus nam je uvek na dobrim, kvalitetnim pesmama i iskrenim porukama“, kaže Feđa Imamović.
Josip Čolić sve više intrigira javnost, kako muzikom, tako i pojavom – dok se saradnja sa Feđom Imamovićem sve češće opisuje kao spoj mladog izvođača i uspešnog biznismena i hitmejkera koji očigledno dele zajedničku viziju. Njihov rad već sada nagoveštava da je reč o tandemu koji planira dugoročnu priču i ozbiljan trag na sceni.

Ekskluzivno donosimo i deo stihova pesme „Mogao sam“:
„Mogao sam, da te ne nađem
da te volim, da ti ne kažem
Mogao sam, da se ne snađem
da lažem da duša te
moja ne poznaje
Mog’o sam umreti
s tom pesmom u sebi
Mogao sam, da sve ovo
ostavim negde duboko
Mogao sam
Mog’o, al’ nisam mog’o“

Nova pesma „Mogao sam“ izlazi u petak, 16. januara u 12 sati i 12 minuta, a sve ukazuje na to da Josip Čolić i Feđa Imamović nastavljaju niz koji publika s razlogom nestrpljivo čeka.

Josip Čolić i Feđa Imamović ponovo dižu prašinu
Foto: Andreja Rezniček Mehun

 Kurir.rs

Ne propustiteStars„ILUZIJE“ KOJE POGAĐAJU PRAVO U SRCE! Josip Čolić – glas nove generacije
Josip Čolić (1).jpeg
StarsŠejla Zonić objavila novu pesmu “Hej kafano ti si žena”: Fedja Imamović najtraženiji autor Balkana radi na projektu "Univerzum" koji osvaja srca
Feđa Imamović
StarsNa pomolu nova muzička zvezda Balkana: Pravi je lepotan, odlično peva, a pod svoje ga je uzeo jedan od najjačih autora
Mlada muzička nada Josip i muzičar Feđa
StarsNeverovatna priča o čoveku za koga se otimaju naše zvezde: Doktorirao lingvistiku, predavao na fakultetu, napravio biznis, pa počeo da pravi hitove
IMG-20251029-WA0001.jpg