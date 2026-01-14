Zaradili milion, pa spremili novi hit: Josip Čolić i Feđa Imamović ponovo dižu prašinu! Tandem koji ne greši
U petak, 16. januara, regionalna muzička scena dobija novo izdanje koje već sada privlači veliku pažnju. Mladi i talentovani senzacija iz Hrvatske, Josip Čolić, na društvenim mrežama je najavio da objavljuje novu pesmu „Mogao sam“, a iza nje, sada već provereno, stoji čovek koji mu gradi karijeru – dr Feđa Imamović, jedan od trenutno najtraženijih autora i producenata.
Nakon što je debitantskim singlom „Iluzije“ za samo osam dana stigao do milion pregleda i izazvao lavinu pozitivnih komentara širom regiona, zapalivši društvene mreže, jasno je da je Josip Čolić ime o kojem se sve češće govori na našim prostorima. Publika ga je prepoznala, a iznenadni izlazak nove pesme potvrđuje da njegov uspeh nije bio slučajan.
Pesma „Mogao sam“ donosi novi, drugačiji zvuk, ali zadržava snažnu emociju po kojoj Čolić već postaje prepoznatljiv. U tandemu sa Feđom Imamovićem, koji potpisuje projekte koji konstantno privlače pažnju publike i medija, Josip gradi put koji se ne oslanja na ponavljanje, već na stalno iznenađenje.
„Ne želimo da se držimo jednog stila. Ideja je da svaka nova pesma pokaže neku drugu stranu Josipa, jer on ima redak talenat da se prirodno uklopi u različite žanrove. Fokus nam je uvek na dobrim, kvalitetnim pesmama i iskrenim porukama“, kaže Feđa Imamović.
Josip Čolić sve više intrigira javnost, kako muzikom, tako i pojavom – dok se saradnja sa Feđom Imamovićem sve češće opisuje kao spoj mladog izvođača i uspešnog biznismena i hitmejkera koji očigledno dele zajedničku viziju. Njihov rad već sada nagoveštava da je reč o tandemu koji planira dugoročnu priču i ozbiljan trag na sceni.
Ekskluzivno donosimo i deo stihova pesme „Mogao sam“:
„Mogao sam, da te ne nađem
da te volim, da ti ne kažem
Mogao sam, da se ne snađem
da lažem da duša te
moja ne poznaje
Mog’o sam umreti
s tom pesmom u sebi
Mogao sam, da sve ovo
ostavim negde duboko
Mogao sam
Mog’o, al’ nisam mog’o“
Nova pesma „Mogao sam“ izlazi u petak, 16. januara u 12 sati i 12 minuta, a sve ukazuje na to da Josip Čolić i Feđa Imamović nastavljaju niz koji publika s razlogom nestrpljivo čeka.
Kurir.rs