Mustafa Durdžić, otac učesnika "Elite 9" Asmina Durdžića oglasio se danas na društvenim mrežama gde je pokazao sa kakvim problemima sa kožom se njegov sin suočava. 

Na Fejsbuku je objavio snimak Asminove ruke koja je imala promene poput alergije i napisao detalje.

- Da li se neko seća kad je u jednoj emisiji Stanija pričala o čudnim pojavama kod Asmina. Evo, ovim snimkom dokazujem da je to zaista bilo i da Stanija nije ništa izmišljala. To je tako izgledalo, a onda par minuta kasnije to nestane - naveo je on. 

Asmin Durdžić probelim sa kožom
Foto: Printscrean

Stanija otkrila da je Asmina izbacila iz stana pred njegov ulazak u rijaliti

Asmin Durdžić, Stanijin bivši, rekao je nedavno da mu je ona napravila haos pred njegov ulazak u "Elitu" i ljubomornu scenu zbog Maje Marinković, o čemu se naširoko priča. Stanija se potom oglasila i otkrila svoju stranu priče.

Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić Foto: Printscreen/Instagram, Prinstcreen

- Da, istina je, i to mnogo gora! Nisam ga otpisala - izbacila sam ga iz stana uz reči: "Marš mi iz života i ti, i rijaliti i Maja Marinković!". Pomračenje, totalno. Razlog? Tražio je slike Maje te večeri. I da, ujutru se vratio da moli za oproštaj. Haos je bio bukvalno noć pred njegov ulazak. Nejasno mi je zašto moji bivši vise oko Maje, u stvari mi je jasno: dobra je riba, fizički ih podseća na mene, tu počinje i završava se svaka sličnost. Njemu sam baš želela Maju, ovako će mu ostati tiha patnja, a želela sam da ostane bez oka! - otkrila je Stanija za "Pink" i dodala:

- Da sam ja tražila slike njegovog druga zapalio bi i mene i druga! Toliko je bolesno ljubomoran. Ali kod njega važe dupli standardi, on može sve, žena ne sme ništa.

Kurir.rs

