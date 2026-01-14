MUZIKA I PESMA DO KRAJA: Ilda Šaulić u Bačkoj Palanci uveličala doček srpske Nove godine
Folk zvezda Ilda Šaulić svojim hitovima uveseljavala je publiku u Bačkoj Palanci sinoć na dočeku pravoslavne srpske Nove 2026. godine.
Klub je bio ispunjen do poslednjeg mesta, a i za ovaj novogodišnji nastup, tražila se karta više.
Novogodišnji spektakl započet je njenim hitom "Stani dušo da te ispratim", koji su svi horski pevali, a pevačicu je pratio orkestar "Alibi". Na repertoaru našle su se Ildine pesme, kao i numere sa novog albuma „Novo doba“, ali vanvremenski hitovi, njenog oca, pokojnog kralja narodne muzike Šabana Šaulića.
Doček srpske Nove godine uz Ildu bio je još jedan dokaz da su se uz njene hitove iz bogate muzičke karijere uživale sve generacije koje su prisustvovale na nastupu.
