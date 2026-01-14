Slušaj vest

Pevačica Mina Kostić je već neko vreme u žiži javnosti zbog intrigantnog odnosa sa biznismenom Manetom Ćuruvijom Kasperom.

Kasperu je danas rođendan, a sad je ovaj srećan par uslikan na Kasperov bitan dan.

Mina Kostić je sa ćerkom Anastasijom izašla iz zgrade, dok ih je Kasper čekao u automobilu, što su snimili mediji.

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Antonio Ahel / Ata Images, Pritnscreen, Damir Dervišagić

Obe su se vidno doterale za ovu priliku. Mina Kostić je odevena u belo, kao za venčanje, a i njena ćerka je odabrala iste tonove.

Pevačica je užurbano ušla u automobil i nasmejala se kada je videla kamere, dok je Kasper paparacu odmahivao prstom, braneći da ga slikaju.

Veliko slavlje kod Mine i Kaspera

Na dan Srpske nove godine, Kasper je došao na svet. Ovim povodom, u ponoć je objavio radosnu vest i sam sebi čestitao:

- Srećan mi rođendan, da sam ja meni živ i zdrav... A o stali nek me trpe - napisao je Kasper u objavi uz pesmu iz Gladijatora.

Mina je svojoj jačoj polovini čestitala rođendan i u objavi na Instagramu.

1/6 Vidi galeriju Mina Kostić i Kasper Foto: Instagram, Printscreen TV Pink

- Radosti moja, hvala ti što si me učinio najsrećnijom ženom na svetu. Srećan divan dan, viteže moj. Neka ti bog pozlati svaki korak. Ostani zauvek takav kakav jesi jer retki su takvi kao ti, moj lepi - poručila mu je Mina Kostić uz svoju pesmu.

Igor X o Mini Kostić i Kasperu

Mina Kostić i njen novi dečko Mane Čuruvija Kasper su dali intervju prilikom kog je on uputio komplimente Igoru zbog načina na koji vaspitava ćerku, a Igor mu se zahvalio i dao sud o njihovom odnosu.

- Moram ovom prilikom da mu se zahvalim, čuo sam delove tog intervjua, nisam ga odgledao, ali evo zahvaljujem mu se. Drago mi je da je to zaključio, jer to negde potvruđuje ono što je meni bitno da sam dobar otac. Znam da su njih dvoje aktuelni, kao što joj želim svu sreću u poslu, želim joj sreću i u ljubavi, da je srećna i zaljubljena i iskreno se nadam da je to tako. Njega opet ne poznajem, ne mogu da pričam o njemu ništa, ako je njoj dobar, i ako je ona srećna sa njim, ja im želim svu sreću - kaže on, ističući da je on emotivno ispunjen i srećan:

1/5 Vidi galeriju Igor X danas Foto: Printscreen/Instagram

- Ja sam srećan i zadovoljan u svakom smislu. U porodičnom, srećan sam i zadovoljan što imam dve ćerke koje su vaspitane, uspešne, lepe, pametne, srećan sam u poslu, jer sam ostario nešto što mi je bila želja. Srećan sam i u ljubavi. Opečen svom mojom prošlošću, rešen sam da ne izlažem svoj privatan život. Ja sam srećan i ćutim o tome.

kurir.rs/telegraf

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: