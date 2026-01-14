Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Aleksandra Nikolić, povukla se prethodnih meseci izjavnosti otkako je odustala od ulaska u "Elitu 9". Na društvenim mrežama je i dalje veoma aktivna, a sada je pokazala kako je proslavila Pravoslavnu Novu godinu i oduševila stajlingom.

Aleksandra je podelila fotografije iz restorana, a pozirala je u elegantnoj crnoj haljini sa šlicem do kuka. Toaleta je savršeno isticala njeno vitko telo, a elegantnom izgledu doprineo je i crveni karmin koji je nosila.

Aleks je uživala u koktelima i dobroj muzici, a komplimenti na račun njenog izgleda nizali su se u komentarima.

"Uzela je 200.000 evra"

Podsetimo, Aleksandra je potpisala ugovor za "Elitu 9", ali u poslednjem trenutku se predomislila. Mina Vrbaški je rekla da je ona izela 200.000 evra unapred.

"Aleks neće ući, Za*ebala ovu kuću. Uzela 200.000 i pobegla iz Srbije", rekla je Mina.

"200.000? Da li će je tužiti?", upitala je Miljana.

"Naravno. Znaš da sa ovim ljudima nema zezanja, u sve je umešan i njen dečko iz Crne Gore", dodala je rijaliti učesnica.

Filipa Cara optužila za nasilje

Aleksandra sa Filipom Carem ima ćerku Leonu, a bivšeg je pre nekoliko meseci javno optužila za brutalno nasilje.

"Govorio mi je jednom prilikom preko telefona: 'Platiću klinca dok budeš šetala bebu da priđe i da te izbode nožem', zamisli! Jezivo! Svašta je radio kad je saznao da se pojavio neko u mom životu ko me poštuje, vrednuje", dodala je Nikolićeva.

Aleksandra Nikolić i Filip Car dok su bili u ljubavi:

"Odlučila sam da odem u Beč, legalno sam prešla granicu, preselila sam se ovde u Beč. Imamo vizu i moje dete i ja. Živim normalan život. Upleo me je odmah opet u svoje budalaštine. Zvala sam ga i rekla sam mu da sam počela jedan biznis ovde. Rekla sam mu da može da dođe da vidi dete, nije nijednom došao! Pričao mi je da sam ja u Beču sa drugim muškarcem, što bi mi sad slao pare kad je tako... Uperio je pištolj u glavu, jer nije normalan! Nasrćeš na majku... Preti ubistvom meni, majci, ocu, pa da će da se ubije... Kunem vam se ljudi, on je za lečenje, on nije dobro, ko ga strpa u bolnicu taj će mu pomoći", isticala je Nikolićeva tada.

