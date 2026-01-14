"Ana je dama naše estrade"

- Ana je dama naše estrade, nije zaslužila da joj se bacaju grudve. Šta bi bilo da je u pitanju majka ili sestra nekoga od tih napadača? Tako se ne ponaša prema damama. Estrada nema veze sa politikom, mi radimo ko god da nas pozove i zaposli. Naše privatno je na čijoj smo političkoj strani i za koga glasamo. Treba li neko da mi odrubi glavu zbog toga što imamo različito mišljenje? Strašno je to što se dogodilo. Ako mi se ne sviđa neki restoran, neću ići u njega da jedem. Nije mi jasno da neko dođe na nečiji nastup da bi ga gađao ledenicama. Tim ledenicama ste mogli oko da joj izbijete, ljudi! Dokle smo došli? - poručio je Zoran.