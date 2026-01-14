Slušaj vest

Iva Grgurić, pobednica „Zadruge 3“, ponovo je privukla pažnju javnosti, ali ovog puta fokus nije bio na njenom privatnom životu.

Iako je duže vreme u žiži interesovanja zbog novog partnera, sada je pažnju pratilaca na društvenim mrežama privukao luksuzni detalj – minđuše prestižnog brenda čija cena dostiže 4.500 evra. Starleta se snimila u elegantno uređenom i luksuzno opremljenom domu, te je pokazala novo izdanje svog izgleda koje nije moglo proći neprimećeno.

"Pokazaću partnera ako dođe do venčanja"

Iva je, podsetimo, pre par meseci pričala šta joj je važno kod muškarca.

- Humor mi je jako bitan, mora da bude snažan, moćan i stabilan. Muškarac svakako mora biti jači od žene i dominantniji u svakom smislu. Imala sam slučajeve gde je bilo obrnuto i završavao je tako što nismo zajedno više. Jako je važno da žena može u svakom trenutku da se osloni na muškarca. To je ključ za sve - jasna je bila ona.

Ona je tad navela da će partnera pokazati javnosti samo ako je oženi.

- Više neću prikazivati svoje partnere, tek ću možda muža pokazati ako budem htela - kazala je nedavno za "Blic" Iva.

"Bila je s mojim sinom"

Podsetimo, hrvatski biznismen Marijan Šarić svojevremeno je za Kurir Stars izneo skandalozne tvrdnje o 40 godina mlađoj starleti i pobednici "Zadruge 3" Ivi Grgurić.

- Iva je bila i sa mojim sinom. Eto o kakvoj se ženi radi. Cela diskoteka mog sina, gde pevaju najpopularniji pevači iz Srbije, bila je s njom. Katastrofa šta je radila. Neki momci su je vodili na brod. Moj jedan moćni prijatelj se iživljavao nad njom, urinirali su po njoj. Užas! Oni su joj svi plaćali, od nečeg je morala da živi, nigde nije radila. Ja sam čist ko suza, za sve imam dokaze, nek tuži slobodno za ovo što sam rekao. Nema tu demantija nikakvog - rekao je pre par godina biznismen, pa otkrio da je mnogo novca potrošio na Ivu:

- Vreme je za istinu. Ta žena šta priča javno je totalna laž. Obišao sam ceo svet. Ona mi je dovedena. Bila je puka sirotinja. Bukvalno od sirotice bez gaća sam napravio damu. Žalila mi se i ja sam joj sve najbolje uradio u životu. Imam kompletnu dokumentaciju od lekara. Vodio sam je kod doktora da izleči bakterije i infekcije koje je imala na genitalijama. Nikad je nisam pratio ni uhodio, s njom nemam nikakav kontakt, ali vidim da me često pominje u medijima - kazao je on i dodao:

- Mnogo sam novca potrošio na nju, bolje ne govoriti o tome. Pominjati te velike cifre je smešno. Ja nju nisam pratio nikad i nigde. Nije mene bilo u Zagrebu, stalno sam bio na poslovnom putu. Sve što imam o njoj ću javno da obelodanim ako me ponovo bude uzela u usta i nastavila da javno iznosi neistine - zapretio je Marijan.

