Influenser Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, uhvaćen je danas u jednom tržnom centru u Beogradu. Nije bio previše raspoložen za razgovor, ali je otkrio da devojka Milena nije sa njim.

- Otkud ovde? Gledao sam film, jedan strani, zato sam tu - rekao je Baka Prase pred našim kamerama.

- Milena me je ostavila! Bio je pretužan film - dodao je u svom stilu, a na pitanje kako bi reagovao da sretne Anju, bivšu devojku, u tržnom centru, rekao je kratko:

- Neprijatno.

Baka Prase bio sa Milenom na koncertu Saše Kovačevića

- Došli smo na koncert, ali sam zaboravio karte. Neću večeras zaprositi Milenu, ali ćemo se sigurno poljubiti uz neku romantičnu pesmu - rekao je on tad.

- Slikaj nam QR kodove, ima nas sedam. Centralna smo loža. Ostavio sam 11 karata - govorio je dok je pokušavao da nađe rešenje za to što je zaboravio karte za koncert.

kurir.rs/blic

