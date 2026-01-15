Slušaj vest

Pevačica Milica Todorović u poodmakloj je trudnoći, a zbog objave koju je jutros postavila na Instagramu, fanovi su bili oduševljeni, a mnogi poznati odreagovali na nju.

Milica je objavila skulpturu trudne žene koja je od zlata. Žena je napravljena tako da rukama drži trudnički stomak, a prožeta je najvrednijim dragim kamenjem.

Ovaj rad je simbol moći jedne žene i jačine, dok su dragulji na stomaku simbolizovali božansku moć rađanja novog života.

Da je pevačica ovime zaista raznežila mnoge dokazuju i komentari ispod objave. Pevačice Goga Sekulić i Marina Tadić ostavile su joj emotikon srca, dok je Anja Mit, koja se nedavno porodila, imala da kaže samo jedno:

- Zlatna devojko, prelepo - napisala je glumica Anja Mit.

Milica je objavu opisala pesmom Katarine Živković "Anđele moj mali".

Jedva čekaju da se Milica porodi

Inače, njena majka Jasmina otkrila je da trudnoća pevačice protiče kako treba, kao i da jedva čekaju da beba dođe na svet.

- Milicu svi volimo i kada smo čuli je trudna bili smo presrećni. Pre toga je bila u fokusu javnosti zbog onog kriminalca kojeg su ovde hapsili, kako se pisalo, kod nje u stanu i to nas je iznenadilo. Ona nije dete iz takvog okruženja i dobro je da se otarasila tog lika. Ne znam ko je novi dečko, unuka mi kaže da dolazi. Ne živi tu, ali joj pomaže oko svega. Ona će valjda tu ostati da živi. Sigurno da hoće jer tu su stizale stvari, neka drvenarija, verujem da je to krevetac i neke komode za bebu. Šta znam, šta tu sad sve treba da ima beba, ja kada sam dobio decu to se samo krevetac kupovao. Ova današnja deca imaju i auto čim se rode i razne ljuljaške - rekao je komšija za Blic i dodao:

1/11 Vidi galeriju Porodična kuća Milice Todorović u Kruševcu Foto: Kurir, Nenad Kostić

- U početku je nismo viđali, a i kada je prolazila bila je nekako ozbiljna. Verovatno su joj prvi meseci bili teški, to se moglo pročitati na njenom licu. Sada je opet ona stara, nasmejana, energična i svuda ide. Mama joj je tu često i stalno dovlače neke kese sa stvarima, sada već broji sitno.

Kurir.rs