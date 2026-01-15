Slušaj vest

Željko Ražnatović Arkan, Milenko Mandić i Dragan Garić ubijeni su na današnji dan pre 26 godina, 15. januara 2000. godine, a za trostruku likvidaciju na 35 godina zatvora osuđen je Dobrosav Gavrić.

Zločin počinjen 15. januara 2000. godine u 17.05 u beogradskom hotelu "Interkontinental", kada je ubijen Arkan, izazvao je burnu reakciju javnosti, a o detaljima likvidacije se i danas se govori i u istoj meri intrigira čitav region. U vreme ubistva pevačica Svetlana Ceca Ražnatović, Arkanova suprga, takođe se nalazila na licu mesta. Motivi, kao ni naručioci zločina o kojima se spekuliše već dve i po decenije, nikada nisu zvanično potvrđeni.

Ceca prepoznala ubicu

Da je Jeftović bio u "Interkontinentalu", potvrdila je i Arkanova udovica, pevačica Svetlana Ceca Ražnatović, ali ona je pred sudom izjavila da je dobro videla i Gavrića.

- Sedeo si pognute glave, okrenut licem ka izlazu, lepo sam te videla toga dana preko Željkovog ramena. Ponoviću to 100 puta! Apsolutno sam sigurna. Izdajniče, znaš li koga si ti izdao, koga si ubio? Smradu, đubre! - obratila se Gavriću Svetlana Ražnatović i pljunula ga u prepunoj sudnici.

Inače, kobnog dana u hotelu i sam ubica je teško ranjen. Na njega je pucao Arkanov telohranitelj Zvonko Mateović, ali je Gavrić uspeo da na laktovima dopuzi do izlaza. Gavrić je inače u vreme izvršenja zločina bio zaposlen kao policajac, ali je bio na bolovanju. Tokom suđenja je tvrdio da se slučajno zatekao u hotelu. Od trojice osuđenih direktnih učesnika u ubistvu, kaznu u zatvoru u Srbiji služi samo Dragan Nikolić Gagi.

Ceca o Arkanovom ubistvu: "Vrištala sma dok sam mu vadila krv iz usta"

Ceca je dva meseca nakon Arkanovog ubistva, 6. marta 2000. godine, u iskazu koji je dala pred istražnim sudijom do detalja opisala šta se desilo kobnog dana kada je njen suprug ubijen.

- Po dolasku u hotel svi smo otišli u butik "La France", a pola sata kasnije Željko je izašao da pronađe prijatelja Mandu. Povremeno sam sa sestrom obilazila svoje butike i prolazila pored puža u kojem je Željko sedeo s Mandom i Garićem. U jednom trenutku pored njega je sedeo i Branko Jevtović Jorga, a kad sam sledeći put došla, njega nije bilo. Sela sam malo pored supruga i otišla u "La France" - rekla je Ceca na sudu 2000. godine.

- U jednom trenutku u butik je utrčao Zvonko Mateović, tražio je da mu dam pištolj jer je on ispalio sve projektile iz svog oružja. Dala sam mu moj valter, ali on nije ispalio nijedan metak. Neke žene su mi branile da izađem iz butika, a Zvonko je vrištao: "Ubijen je komandant". Smogla sam snage i otrčala do muža. Garić je bio na podu, Željko je krvario, pokušala sam sa reanimacijom. Videla sam da je Manda na mestu mrtav. Vrištala sam da neko pozove Hitnu pomoć, dok sam Željku iz usta vadila krv - rekla je Ceca.

Ljubav Arkana i Cece

Do tada Arkanov život bio je veoma lep i uživao je u ljubavi s Cecom koja mu je rodila dvoje dece Anasastiju i Veljka.

Ljubav između Cece i Arkana desila se na prvi pogled, a sve je počelo kada je pevačica svog budućeg supruga s kojim je uživala samo sedam godina u ljubavi, slučajno videla na naslovnoj strani jednih novina.

Sudbonosni trenutak između Cece i Arkana dogodio se 2. novembra 1993. godine u hotelu “Interkontinetal”, gde mu je i ona odmah zapala za oko.

Spojio ih je Oliver Mandić koji je angažovao Cecu i Džeja da pevaju na proslavi Srpske dobrovoljačke garde 11. oktobra 1993. godine, a ona je tada imala tremu o čemu je pričala gostujući u emisiji "Maksovizija" na TV Pink 1996. godine.

- Bila je ljubav na prvi pogled, normalno. Ja sam se njega strašno plašila i nije mi bio simpatičan. Mnogo sam čitala o njemu i mala sam iskrivljenu sliku o njemu. Kada sam trebala da pevam sa Džejem, za Dan garde - rekla je Ceca gostujući na Pinku 1996. godine.

- Ja sam čuo da sam ja ošišao neku Cecu. Znao sam pokojnog Tomu Zdravkovića i Lepu Lukić od tih pevača, a Cecu nisam čuo nikada da peva, niti sam je video uživo. Ona kad je došla, oni su mi je predstavili kao devojku koju sam ja ošišao. Tako smo se upoznali - izjavio je Arkan tada, a onda ga je Ceca prekinula:

- Nije bilo tako, bilo je: "Daj da upoznam tu devojku Cecu", umilnim glasićem i dodao je: "Baš mi je milo da upoznam devojku koju šišam godinu dana, a ne poznajem je". Ja sam tu pala u nesvest. Čula sam to za šišanje, to je bilo strašno. Pa su se pitali da li nosim periku - govorila je Ceca 1996. godine u emisiji "Maksovizija".

