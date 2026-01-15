Slušaj vest

Pevačica Nevena Božović progovorila je o dolasku u Beograd iz rodne Kosovske Mitrovice, prvim velikim životnim promenama i iskustvu koje je stekla.

Sama u Beogradu

Preseljenje u Beograd za Nevenu je značio veliku ličnu i emotivnu promenu, jer je istovremeno morala da se prilagodi novom gradu, studiranju i odvojenosti od porodice.

- Pa normalno da jesam, mislim, život se potpuno promeni. Drugo, vrlo sam vezana za svoje roditelje, sestru i svoj grad, ali sam negde u glavi imala svoj cilj i znala sam zašto to radim. Mnogo je važno da u životu ideš za svojim ambicijama i željama. To je bila moja želja u tom trenutku – rekla je Nevena.

Nevena se prisetila i kako je izgledala svakodnevica između Beograda i rodnog grada, kada je vikendom putovala da bi bila sa porodicom, a već nedeljom išla direktno na fakultet.

– Naravno, ja sam svakog vikenda putovala i bila sa mojima, onda se nedeljom vraćala i direktno sa autobuske stanice išla na fakultet. I sad se pitam kako sam imala snage za sve to, ali kada ste mlađi imate motiv i cilj, pa ništa nije teško. Svake nedelje sam bila kod kuće – navela je Božovićeva.

Podrška roditelja bila je od velikog značaja u tom periodu, jer joj je omogućavala da balansira između obaveza i samostalnog života.

– To je ono, mamina hrana, mamino pranje, mamino čuvanje – dodala je Nevena.

U Beogradu je Nevena stekla i nova prijateljstva, koja su joj mnogo značila u periodu prilagođavanja novom gradu i studijama.

– Sve je to bilo lepo, stekla sam divne prijatelje na Akademiji, uključujući i moju kumu kasnije i ljude sa kojima rado radim i sada – rekla je ona.

Uporedo završavala i srednju školu i fakultet

Nevena je potom istakla kako je usklađivala školu i studije i kako je rano započela svoj akademski put.

– Upisala sam fakultet nakon treće godine srednje muzičke škole. Uporedo sam završila i srednju muzičku i gimnaziju i san mi se ostvario. Već sa 16 godina sam počela da studiram – dodala je pevačica u za Grand.

Udala se za pilota

Pevačica Nevena Božović i njen suprug Nikola Ivanović duže vreme uživaju u ljubavi. Inače, Nevena je pilota Nikolu u vezi upoznala 2017. godine u Budvi, gde je Nikola vlasnik kafića, ali i hotela.

Njegova poslovna i privatna priča spojila se sa Neveninom kada su se upoznali u njegovom kafiću. Njihova ljubav od tada traje, te je svakim danom sve jača, o čemu svedoče i objave na društvenim mrežama.

Inače, njih dvoje imaju ćerku Anku i sina Viktora.

