Slušaj vest

Pre 26 godina, 15. januara 2000. ubijen je Željko Ražnatović Arkan, a danas, prijatelji, saradnici i porodica izlaze na grob kako bi mu odali počast.

Arkanovi prijatelji i kolege već su se okupili na Novom groblju, a među njima je i Aleksandar Mandić, sin pokojnog Milenka Mandića Mande, koji je ubijen zajedno sa Arkanom u hotelu "Interkontinentalu".

Pomen Željka Ražnatovića Arkana Izvor: Kurir

Primetili smo i Kuzmana Babeua, fudbalskog trenera u "FK Obilić", kao i pripadnike Srpske dobrovoljačke garde i JSO-a.

Grob zatrpan ružama

Na grobu se nalazi veliki broj crvenih ruža, a dok prisutni su već upalili sveću za pokoj duši, porodica Ražnatović se i dalje očekuje.

1/5 Vidi galeriju Pomen Željka Ražnatovića Arkana Foto: Kurir

Kao i svake godine na današnji dan, Ceca sa ćerkom Anastasijom i sinom Veljkom izlazi na groblje, gde se zajedno pomole za pokoj duši i poštujući tradicionane običaje, posluže žito i piće prisutnima.

Podsetimo, Ceca je jednom prilikom progovorila o svim detaljima ubistva supruga, čemu je i sama bila svedok.