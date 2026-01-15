Slušaj vest

Na Novom groblju u Beogradu, gde je Arkan i sahranjen, održava se godišnji pomen gde prisustvuju najbliža porodica i prijatelji pokojnog Ražnatovića.

Prvi je stigao Aleksandar Mandić, sin pokojnog Milenka Mandića Mande, koji je ubijen zajedno sa Arkanom u hotelu "Interkontinental" Primetili smo i Kuzmana Babeua, fudbalskog trenera u Obiliću, kao i pripadnike Srpske dobrovoljačke garde i JSO-a.

Ceca na pomenu sa snajom i unukom

Ceca je na pomen došla u društvu snaje Bogdane, sestre Lidije Ocokoljić i njenog supruga Predraga. Tu je u unuk Željko.

Pevačica je na grob supruga donela veliki venac od belog cveća, a ovog puta odabrala je toplu garderobu u braon tonovima.

Podsetimo, te kobne subote, 15. januara 2000. godine, Ceca je otišla u hotel "Interkontinental" kako bi se našla sa sestrom Lidijom u butiku koji su držali. Arkan je subotom voleo duže da spava, a zatim da doručkuje sa porodicom, te je došao nešto kasnije.

Policajac Dobrosav Gavrić prišao je Arkanovom separeu u hotelu, gde je sedeo sa Milenkom Mandićem i Draganom Garićem. Ispalio je Arkanu u glavu tri hica. Sve se desilo nešto posle 17 časova. Već u 19 sati ceo svet je znao da je Arkan ubijen.

Ceca je, dva meseca nakon Arkanovog ubistva, 6. marta 2000. godine, u iskazu koji je dala pred istražnim sudijom do detalja opisala šta se desilo kobnog dana kada je njen suprug ubijen.

