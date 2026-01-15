MISTERIOZNI MASKIRANI MUŠKARAC NA ARKANOVOM POMENU Prekrio celo lice, obučen U CRNO, vide mu se samo oči, a njegovo ponašanje uteruje jezu u kosti! (VIDEO)
Na današnji dan navršava se 26 godina od ubistva Željka Ražnatovića Arkana, a prijatelji i porodica okupili su se na Novom groblju kako bi odali počast pokojniku.
Međutim, iza okupljenog naroda, između spomenika oko Arkanovog groba stajao je maskirani muškarac koji nije želeo da privlači pažnju javnosti, a koji se sve vreme okretao i oprezno gledao oko sebe.
Mladić je u potpunosti sakrio lice kapom i šalom koji je navukao do očiju, a ceo je bio obučen u crno.
Njegovo prisustvo izazvalo je nelagodu onima koji su ga uočili, a dok većina nagađa da je u pitanju jedan od članova obezbeđenja nekona od prisutnih Arkanovih prijatelja koji su došli na pomen, drugi pak smatraju da je u pitanju muškarac čije je prisustvo na javnom mestu rizično kako za njega, tako i za okolinu.
Nesumnjivo je da muškarac po svaku cenu želi da sačuva svoj identitet od javnosti.
Mandin sin na Arkanovom pomenu
Prvi je stigao Aleksandar Mandić, sin pokojnog Milenka Mandića Mande, koji je ubijen zajedno sa Arkanom u hotelu "Interkontinental". Primetili smo i Kuzmana Babeua, fudbalskog trenera u Obiliću, kao i pripadnike Srpske dobrovoljačke garde i JSO-a.
Ceca na pomenu sa snajom i unukom
Ceca je na pomen došla u društvu snaje Bogdane, sestre Lidije Ocokoljić i njenog supruga Predraga, a tu je u unuk Željko.
Pevačica je na grob supruga donela veliki venac od belog cveća, a ovog puta odabrala je toplu garderobu u braon tonovima.
Inače, po prvi put Arkanovi i Cecini sin i ćerka, Anastasija i Veljko, nisu prisustvovali očevom pomenu.
Kurir.rs
Ceca sa unuom Željkom na Arkanovom pomenu: