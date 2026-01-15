Slušaj vest

Sindikat estradnih umetnika i izvođača sa dubokom zabrinutošću i ogorčenjem reaguje povodom incidenta koji se dogodio tokom dočeka Pravoslavne Nove godine na Trgu u Čačku, kada je nastup jedne od najistaknutijih pevačica narodne muzike Ane Bekute, brutalno prekinut nasilnim ponašanjem pojedinaca.

Ovakvi postupci predstavljaju nedopustiv napad ne samo na umetnicu i njen orkestar, već i na slobodu umetničkog izražavanja, bezbednost izvođača i pravo publike da u miru uživa u muzičkom programu.  

Ponela se dostojanstveno

 Hitna reakcija

Tim povodom reči Dragiše Golubovića, predsednika Samostalnog sindikata estradnih umetnika i izvođača Srbije "SEMUS" prenosimo u celini:

-Sindikat estradnih umetnika i izvođača oštro osuđuje brutalni napad na Anu Bekutu, estradnu zvezdu koja u svojim pesmama čuva tradiciju naše narodne muzike, za čije se koncerte uvek tražila karta više i za čije su hitove veselile i slavile generacije. Ledenicama i grudvama, pojedinci su sprečili normalno održavanje koncerta povodom dočeka Pravoslavne Nove godine na Trgu u Čačku.
Oštro osuđujemo i retoriku pojedinaca koja je ovaj nemili događaj pratila i izjave pojedinaca da je gospođa Bekuta deo korupcionaške afere. Naglašavamo da estradni umetnici i izvođači koncerte isključivo održavaju na zahtev publike, te takve napade ocenjujemo kao zlonamerne i nedopustive.

- Podsećamo javnost da je Ana Bekuta na muzičkoj sceni više od 4 decenije, da ima brojnu publiku i hitove koji će dugo trajati, da estradni umetnici nisu deo politike, te da njihova publika na koncerte ne dolazi zbog političkih manifesta i propagande već isključivo da sluša muziku.

Jasan stav

Ledenice i grudve kojima je onemogućen uobičajen način održavanja koncerta, upućene gospođi Bekuti i orkestru za cilj imale ne samo prekid koncerta, već da se izvođačima na bini nanesu povrede, što prevazilazi izraze nezadovoljstva zbog utrošenog novca iz budžeta grada i ima daleko ozbiljniju kvalifikaciju.

- Nejasni su motivi onih koji su ovaj skandal izazvali svojim agresivnim ponašanjem, kada je opšte poznato da estradni umetnici dolaze po pozivu i ne mogu biti odgovorni ni za čije nezadovoljstvo, siromaštvo, neostvarene ambicije. Naprotiv, njihova misija je upravo suprotna – da se publika opusti, zaboravi na svakodnevnicu i, bar na trenutak, uživa u muzici.

Direktna pitanja nadležnima

- Pitamo ministra policije, načelnika policije graa Čačka i gradonačelnika zašto prisutni policajci nisu reagovali odmah, već tek po pozivu gospođe Bekute, a posle kiše ledenica bačenih ka bini. Pitmo i nadležne dokle će se, čak i na muzičkim događajima, manjini dopuštati da neželjeno ometa većinu koja je na koncert došla da uživa u muzici, bez politike i ekstremne nekuture koju smo na snimcima sa koncerta imai prilike da vidimo.

Istakao je i šta zahtevaju.

- Zahtevamo da se svim esradnim umetnicma i izvođačima omogući da nesmetano rade svoj posao, uz blagovrmenu zaštitu policije, nezadovoljnima poručuje o da političke bitke vode tamo gde one treba da se vode. Nikako ugrožavanjem života i zdravlja angažovanih i pozvanih da praznike uveličaju, a ponavljamo, da estradni umetnici godinama unazad oplemenjuju svoim radom i pesmama estradnu scenu Srbije, i koji imaju brojnu publiku koja njihov rad ceni, i u pesmama i hitovima uživa. Ovim saopštejem odajemo priznanje gospođi Ani Bekuti koja je koncert održala u vanrednim okolnostima, čime je dokazala da je vrhunski profesionalac i umetnik. 

