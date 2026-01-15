Slušaj vest

Ljuba Aličić je poznat kao čest izvođač na romskim svadbama, koje se smatraju luksuznim i raskošnim događajima. Na najskupljoj svadbi na kojoj je pevao, održanoj u Francuskoj, troškovi su bili basnoslovno veliki.

Romska veselja važe za veoma glamurozna i luksuzna, a jedan od pevača koji je najčešće angažovan je Ljuba Aličić. On je sada ispričao koliko je koštalo najskuplje veselje na kojem je bio.

Ljuba Aličić definitivno je jedan od pevača koji ima najviše iskustva na romskim svadbama. On je imao priliku da prisustvuje i jednoj za koju tvrdi da je najskuplja u njegovoj karijeri, ali i karijeri njegovih kolega.

- Najskuplja romska svadba je bila jedne godine u Francuskoj. Bila je tada Lepa Brena, Šaban Šaulić, Zorica Brunclik… Bili su svi sa estrade. Tad su, doduše, bili franci, ali kad bi se sad prevelo u evre, cela svadba je bila oko tri miliona evra– otkrio je Ljuba i dodao:

- Ti ljudi znaju da se vesele, daju veliki bakšiš. Takvih svadbi nema u Srbiji jer narod više ima novca po Italiji, Francuskoj, Austriji. Ja retko pevam svadbe po Srbiji. Retkost je da bude bogata u Srbiji.

1/8 Vidi galeriju Ljuba Aličić Foto: Nemanja Nikolić

Na jednoj romskoj svadbi uzeo veliki bakšiš

Oni koji prate rad Ljube Aličića teško da su mogli da zaobiđu snimak koji je kružio Jutjubu, a gde se vidi kako folker na jednoj svadbi dobija bakšiš od 25.000 evra i to za 25 sekundi.

Ljuba je gostovao u Nemačkoj i kada je krenuo da peva pesmu: "Njen oproštaj", nije znao gde da stavi sav novac koji je dobio za nekoliko sekundi.

- Gostovao sam u Berlinu na jednoj svadbi, a čovek je pravio i rođendan detetu. Pozvao je mene, Darka Lazića, Nadicu Ademov, Aleksandru Prijović, ne sećam se tačno. Došla torta i on me zove da otpevam pesmu „Njen oproštaj“ i, kako sam počeo, on kreće da deli sve po 500 evra. Stvarno nisam mogao sve da stavljam u ruke, pa sam stavljao i u džepove. Naravno, nisam samo ja uzeo te pare, podelilo se na nas osmoro-devetoro, koliko nas je bilo - rekao je Ljuba tada.