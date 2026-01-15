Slušaj vest

Odnos između Rade Manojlović i Nenada Manojlovića, ne funkcioniše decenijama, a Nenad je sada otkiro da veliku ulogu u lošim odnosima između brata i sestre kriv njihov otac.

Nenad Manojlović se sada "otvorio" malo više, pa progovorio i porodičnim problemima.

- Ja sam krenuo da pevam ne zato što sam želeo da budem pevač, nego zato što smo neretko bili gladni - priznao je Nenad, a na to kakav odnos ima sa ocem je rekao:

- Gotovo nikakav i ovde mogu delimično samo da otkrijem neke stvari jer kada bih krenuo u otvaranje kompletne priče morao bih da se zamerim i da kažem neke stvari koje su stvarno odvratne koje su se izdešavale nekad. Mogu da kažem da sam ja imao baš stvarno loše detinjstvo jer je bilo mnogo patnje, daleko od toga da sam jedini koji se napatio, mnogi su se napatili pa su napravili nešto od svog života.

Na pitanje da li su se Marija i Rada trudile oko odnosa, rekao je:

- Ne, jer ja nisam rastao pred njihovim očima, one su imale svoju majku i oca i otac se prema njima drugačije ponašao nego prema meni. Dok sam se ja sam borio i dok sam sam išao po kafanama da pevam, Radmili se to nije desilo. On je išao zajedno sa njom, pa je čekao posle svirke... Što opet ne umanjuje njeno sazrevanje kao pevačice - objasnio je pevač za "Hajp".

Podsetimo, Rade Manojlović, živi u porodičnoj kući u mestu Četereže, a Nenad je nedavno pred kamerama otkrio da ga je video samo petanest puta u životu.

- Ne, nismo u dobrim odnosima. Video sam svog oca svega 15-ak puta u životu. Kada sam bio mali ostao sam sa majkom a njega sam viđao na raspustima i jednu godinu kada sam išao u školu tamo. Nije to ništa, i drugim ljudima se to dešava, jednostavno sam imao takvo detinjstvo to se kasnije odrazilo na to da nismo bliski. Odrazilo se i na moj odnos, nažalost, sa sestrama iako im želi svako dobro i sve najbolje. Volim ih ali ne viđamo se i ne družimo - rekao nam je tada.